El portero que 'mandó' a Iker Casillas al banquillo anuncia su retirada

Protagonista indirecto en el enfrentamiento que vivieron el portero de Móstoles y Jose Mourinho en el Real Madrid, Diego López acaba de anunciar que cuelga los guantes de manera definitiva

El que fuera portero de Real Madrid, Milan, Sevilla, Villarreal, Espanyol y Rayo Vallecano, Diego López ha anunciado su decisión de colgar los guantes después de 18 años en la élite y 23 en el mundo del fútbol. Fue en el seno del foro ‘La Unión-El Progreso’, organizado por el diario gallego como acto de conmemoración por su 115º aniversario.

Diego López, que hizo un repaso de su extensa y exitosa carrera, hizo ese anuncio tras una última etapa en el Rayo Vallecano en la que no tuvo demasiado protagonismo: "Las condiciones eran así, en el Rayo Vallecano jugué poco y llegó el momento de decir adiós y hacer otras cosas. Tengo muchas ganas de hacer cosas después de tantos años como profesional, como estar con mi familia, aprovechar mi tiempo libre. de otra manera y otras cosas que pueden venir en el futuro".

🧤 Durante años uno de los mejores porteros español, a Diego López su vuelta al Madrid le puso bajo el foco mediático pasados los 30.



Llegó por una lesión de Casillas y Mourinho le mantuvo luego como titular.



Diego López también avanzó que desea seguir ligado al mundo del fútbol como entrenador, algo para lo que ya está formándose: "Soy de esas personas que piensa que necesito pasar por una fase de formación, ver dónde encaja, qué es lo que más me puede llenar como profesional. Ahora me estoy formando como entrenador, estoy en segundo nivel. Creo que estos próximos años son importantes para ver qué me pide mi cuerpo y por supuesto si hay alguno. Interés de algún club, ¿cuál sería?, el que me diera más posibilidades de unirme a un equipo".

Casillas y Mourinho

Diego López se vio envuelto en una guerra entre los defensores de Mourinho y los de Casillas. Hasta el punto de que la relación con Casillas se enfrió y dejaron de ir a cenar juntos, según reconoció Diego cuando salió del Real Madrid. Aquello fue en la temporada 12-13 cuando, después de haber pasado por la cantera y estar jugando en el Sevilla, Diego López regresó al Real Madrid como fichaje de invierno tras una lesión de Casillas provocada por Arbeloa, sin querer. Desde entonces y la temporada siguiente, se alternó con el meta de Móstoles llegando a participar en la Décima Champions merengue.