Antonio Tejado sale de su letargo silencioso y mueve ficha para salir de prisión

En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, Antonio Tejado, acusado de ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal, ha dado un paso al frente.

A pesar de las pruebas e indicios que parecen apuntar en su contra, Tejado sigue sosteniendo su inocencia. Es por eso que su abogado, Fernando Velo, ha confirmado que han solicitado su comparecencia urgente ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

El abogado, conocido por su parquedad en palabras, se limitó a señalar a los periodista que: “No digo nada que tenga que ver con el procedimiento”. Sin embargo, confirmó la información publicada por diversos medios de comunicación sobre la solicitud de declaración. Aunque no ha concedido entrevistas a emisoras de radio, Velo ha reiterado que han pedido declarar, aunque aún no tienen más detalles sobre cuándo se llevará a cabo: “No sabemos nada más, ni cuándo va a ser ni nada, porque eso corresponde a la disponibilidad de la agenda del juzgado”.

En cuanto a los rumores de que estarían preparando pruebas para demostrar que Tejado no estaba en el lugar de los hechos, el abogado ha sido evasivo: “No voy a comentar absolutamente nada de lo que tenga que ver con la línea de defensa. Haremos todo lo que tengamos que hacer para demostrar que Antonio no tuvo participación en los hechos que se investigan, pero no voy a decir qué vamos a hacer ni cuál es nuestro pensamiento” aseguró. La incertidumbre persiste mientras el caso sigue desarrollándose en los tribunales.