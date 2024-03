El verdadero Ferrari de Bustamante se convierte en el Twingo de shakira

Las intimidades del cantante y ex de Operación Triunfo al descubierto pincharon en hueso en la cadena verde de Atresmedia y eso que hasta se filtró el nombre de su mujer a la que "empapeló".

Una semana más, El Camino a Casa de Albert Espinosa descubrió para La Sexta la faceta más oculta de la infancia y juventud de alguno de los rostros más famosos del panorama actual patrio y este martes le tocó el turno a David Bustamante.

Con él volvió a su tierra natal y a su instituto, donde fue "alumno y luego albañil", ya que realizó la fachada del centro. Reveló que de pequeño le llamaban Titín "porque soy hijo y nieto de Tito" pero si algo le impactó y llamó la atención fue la carpeta con la que el presentador le sorprendió, llena de sus iconos de la infancia: "Hombre, por favor, del Real Madrid siempre", destacó al tiempo que confesaba la famosa por la que estaba loco: "A todos les gustaba Claudia Schiffer, pero a mí ella, Valeria Mazza. Era mi crush, como se dice ahora". Eso si, ya cuando le preguntaron si tenía pósters para empapelar su habitación se mostró más tímido: "A ver no vamos a contar todas las intimidades ahora".

David Bustamante y el secreto de la "verdadera riqueza"

Otras confesiones que le hizo a Espinosa pasaban por sus problemas a la hora de hacer gestiones económicas. De hecho, contó con solo 14 años, cuando empezó a trabajar en al obra, cobró 80.000 pesetas en su primer sueldo, un dinero que no quiso ahorrar para él, sino que lo gastó en un buen regalo para su madre. Sin embargo, sus cálculos salieron mal y aspiraba a comprar algo que era mucho más caro de lo que él podía acceder. "Me endeudé además. Como economista iba mal. Me gustó mucho una pulsera de oro blanco y brillantes, pero yo cobraba 80.000 pesetas y compré una pulsera que valía 95.000 mil. Tuve que estar pagándola dos meses", recordó haciendo hincapié en que para él lo más importante del dinero es el "bienestar" de los que le rodean.

Vamos, que para el cantante la "verdadera riqueza" es hacer regalos a sus seres queridos, que a su madre, padre, hermanos y abuelos "no les falte de nada": "Ese es mi verdadero Ferrari", sentenció.

Claro que el verdadero Ferrari de David Bustamante se transformó en un "Twingo" que cantaría Shakira contra Piqué y Clara Chía para La Sexta porque El Camino a Casa no tuvo su mejor noche este martes y bajó hasta el 3.5% de cuota de pantalla y 384.000 espectadores, sus datos más bajos desde que comenzó la nueva temporada del programa por la que han pasado Máximo Huerta, Roberto Leal y Alaska.