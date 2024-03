Lo de Ares Teixidó con Luis Enrique se le queda atragantado a La Sexta

Viendo a la colaboradora y presentadora televisiva y al exfutbolista y exseleccionador nacional bien parecería algo propio de la ficción, pero ya se sabe lo que pasa con la realidad...

Ni de lejos se puede decir que fuera el primer encontronazo de Luis Enrique con los periodistas en rueda de prensa, pero ahora ha vuelto a protagonizar una polémica previa al partido de vuelta de Champions League de su equipo, el Paris Saint Germain, contra la Real Sociedad.

El entrenador volvió a vivir un momento surrealista cuando un periodista francés le planteaba una pregunta que la traductora no supo trasladar al castellano. "Se me ha quedado muda la traductora, ¡Vuelve, por favor!", bromeaba el entrenador, que incluso pedía al periodista repetir su pregunta con "palabras más simples": "No lo entiende la traductora, tiene que ser una pregunta complicada", comentaba Luis Enrique.

Una controversia que este martes recuperó Zapeando de La Sexta en plató cuando Quique Peinado ironizó criticando al exfutbolista: "Majísimo ahí sin vender a la pobre ni nada, todo fenomenal".

Dani Mateo fue un poco más lejos señalando que "yo creo que en el bote este no había bebida isotónica, igual han echado sidra, igual venía de comer fuerte".

Será por eso que la compañera de mesa de ambos dejó a todos impactados cuando confesó quién fue uno de sus primeros crush en su etapa estudiantil: el propio Luis Enrique. "Todos tenemos un pasado y yo me forraba carpetas en el cole con su cara", confesó Ares Teixidó.

El primer crush de Ares Teixidó: Luis Enrique

Para qué quiso más Mateo. El presentador concluyó que es algo "muy heavy" porque como jugador o entrenador es "buenísimo", pero "sex symbol no ha sido nunca. Es como si yo me forrara carpetas con Del Bosque", bromeó. Por su parte, Peinado lo que quiso saber es si "cuando le rompieron la nariz en el Mundial de 1994, ¿tú echaste una lagrimita?", a lo que Teixidó admitió que lo pasó mal.

Claro que mal lo pasó también Zapeando este martes en los audímetros, donde se quedó en 5.5% de cuota de pantalla delante de 504.000 espectadores, sus cifras más bajas de los tres últimos días.