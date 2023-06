Rocío Carrasco reaparece: nueva guerra con los Mohedano y con Raquel Mosquera

La hija de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco tiene un día grabado en su agenda: el 10 de junio. Esa señalada fecha asegura que "cumplirá un sueño...".

Rocío Carrasco ya anunciaba en el final de la segunda temporada de su documental sus intenciones no solo de honrar la memoria de su madre, Rocío Jurado, sino también la de su padre, Pedro Carrasco.

La unión con el boxeador, tal y como recoge Lecturas, fue enorme durante toda su vida. Carrasco dejó aparcada su carrera para cuidar a su hija mientras su mujer recorría el mundo de escenario en escenario. Campeón de boxeo, fue una de las grandes figuras del deporte y leyenda para todos los que siguieron su carrera. Su hija, Rocío, se encuentra muy orgullosa de él, como no podía ser de otra forma.

Será en Alosno, ciudad natal de Pedro Carrasco, donde acudirá su hija este próximo día 10 de junio. ¿El motivo? Inaugurar un monumento en su memoria. El campeón del mundo de boxeo es hijo ilustre de esta localidad onubense y, tal y como reza la convocatoria del acto, tanto su hija Rocío como su familia estarán presentes en esta cita tan especial. Honrar la memoria de su padre es una de las máxima de la hija de Pedro Carrasco.

Entre sus planes, de hecho, se encuentra hacer una serie documental sobre la figura del campeón de boxeo. Todo un reto que volvería a poner de relevancia los logros que tuvo en su trayectoria.

La unión entre Rocío Carrasco y Pedro Carrasco fue intensa y cercana a lo largo de la vida del deportista. “Era pura nobleza, era un hombre muy bueno y estaba muy enamorado de mi madre. Ella también lo estaba de él hasta el día que murió”. Así se expresaba la hija del boxeador y de la cantante en su documental. Cada vez que Rocío veía imágenes de su padre, aparecía una sonrisa y también alguna lágrima. El amor que sentía hacia su padre, que siempre estuvo a su lado, es inquestionable.

Carrasco siempre estuvo preocupado por la situación de su hija desde que comenzase su relación con Antonio David. El padre de la presentadora no vio con buenos ojos la relación de su hija con el ex guardia civil desde el primer momento, tal y como contó la propia Rocío Carrasco. “Ese chico te va a arruinar la vida”, afirma que le dijo su padre antes de la mediática boda. Con todo, estuvo al lado de su hija y la acompañó al altar.

Raquel Mosquera, sin invitación

La llegada de Raquel Mosquera a la vida de su padre tampoco fue sencilla para Rocío Carrasco, Rociíto. Pese a que en un primer momento la relación sí fue cordial y cercana, poco a poco todo empezó a torcerse. De hecho, Rocío estuvo sin hablarse con su padre durante mucho tiempo. No fue hasta poco antes del fallecimiento del boxeador cuando retomaron la relación. “Esa conversación termina con un 'te quiero' y con perdones, me pidió perdón llorando porque él se dio cuenta de que había metido la pata, de que yo estaba dolida con razón suficiente, y que él me había hecho daño”, explicó en el documental.

Los Mohedano, tampoco

Tampoco se ha cursado invitación alguna a la familia de su madre, los Mohedano. Tras el enorme proyecto de la docuserie sobre su vida, Rocío Carrasco aprovechaba para anuncia el que iba a ser su próximo gran reto. La hija de Pedro Carrasco explicaba que tenía entre manos un documental sobre la vida de su padre. Y no solo eso, también estaban trabajando en una serie de ficción sobre el boxeador, explica la citada revista del corazón.