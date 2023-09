La hermana de Edwin Arrieta sospechó de Daniel Sancho desde el primer momento

El caso del asesinato del cirujano tiene en vilo a medio mundo y no paran de filtrarse detalles sobre todo lo que sucedió en Tailandia pero ahora un testimonio puede resultar esclarecedor.

Después de varias semanas alejados de los medios de comunicación por los durísimos momentos que están viviendo tras el atroz asesinato de Edwin Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho, la familia del cirujano ha roto su silencio.

Ha sido su hermana, Darling Arrieta, la que dando un paso al frente, ha concedido una entrevista a la televisión colombiana Noticias RCN y, por primera vez, ha revelado que sospechó desde el primer momento que el hijo de Rodolfo Sancho tenía algo que ver en la extraña desaparición de Edwin.

Fue ella quien se puso en contacto a través de Instagram con Daniel (al que no conocía y del que asegura que nunca había oído hablar) al no tener noticias de su hermano, con el que hablaba a diario varias veces, tras su llegada a la isla de Koh Phangan.

"Estamos preocupados, no tenemos información" le escribió tras rastrear a los amigos que Edwin tenía en su red social y descubrir que el cocinero español estaba en Tailandia como el cirujano: "Le pregunté qué sabía de mi hermano y me dijo que le perdió la pista en la playa. ¡Dios santo! ¿Cómo puede ser amigo tuyo y no saber dónde está?", contó, asegurando que sospechó de Daniel desde el principio.

Un momento en el que como recuerda le pidió que fuese "corriendo a comisaría a denunciar", aunque como ahora ha revelado, no fue lo único que hizo Darling tras la desaparición de su hermano. "Me pongo en contacto con la cónsul (de Colombia en España) y le digo que no dejen salir a este señor de Tailandia porque sospeché de él", explicó.

En su siguiente conversación con el Consulado (que no tardó en ponerse en contacto con las autoridades tailandesas para transmitir sus sospechas sobre Daniel) Darling se enteró de que su hermano había muerto: "La cónsul me dijo que habían encontrado un cadaver. Yo le pregunté ¿es mi hermano?. Ella guardó silencio y entonces lo supe, era mi hermano", relató completamente rota y sin poder contener las lágrimas.

La familia de Edwin Arrieta reclama las cenizas del cirujano

Una desgarradora entrevista en la que la colombiana ha pedido que les entreguen las cenizas de Edwin para poder darles sepultura en su país natal: "Mi mamá ya tiene el sitio donde vayan a traer a mi hermano. A mi mamá, ese dolor se le hace más grande. Es una cruz bastante pesada", reconoció.

Una reaparición en la que Darling pidió que el asesinato del cirujano "no quede impune". La familia Arrieta quiere que se "haga justicia" y, tras las informaciones que han surgido en las últimas semanas sobre la vida de Edwin, que se respete su "memoria" y el dolor de sus familiares en estos durísimos momentos.