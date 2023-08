Se desvela cómo murió asesinado Edwin Arrieta y Daniel Sancho recibe visita

La cosa va de mal en peor porque ahora ha visto la luz el resultado de la autopsia y se insinúa que empezaron a cortarle el cuello cuando aún estaba vivo. No murió de una puñalada...

Importante última hora sobre la investigación del asesinato de Edwin Arrieta a manos, presuntamente, de Daniel Sancho. Tres días después de que las autoridades tailandesas hiciesen público que ya sabían los resultados definitivos de la autopsia del cirujano colombiano, han dado a conocer el motivo de su muerte el pasado 2 de agosto.

Y no falleció por una puñalada como se pensó en un principio tras la declaración en la que el hijo de Daniel Sancho confesó el crimen, sino que murió degollado según ha revelado el número 2 de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", aseguró en declaraciones a la agencia Efe.

Es decir, que aunque algunas de las partes desmembradas del cuerpo de Edwin Arrieta no han sido encontradas (entre ellas el torso, que confirmaría si Daniel dijo la verdad al confesar que le había apuñalado tras un forcejo al comunicarle su deseo de romper su relación para casarse con otra persona en Tailandia) los resultados de la autopsia ya son definitivos y afirman que el médico cirujano falleció degollado y que, cuando el chef español empezó presuntamente a cortarle el cuello, todavía estaba vivo.

Las visitas familiares de Daniel Sancho en Tailandia

Mientras tanto, el viaje de Silvia Bronchalo a Tailandia para arropar a su hijo Daniel Sancho ha puesto el foco en Rodolfo Sancho y ha hecho que muchos se pregunten cuándo va a desplazarse al país asiático para visitar al chef en la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto.

Tal y como reveló este fin de semana su abogada y portavoz en España, Carmen Balfagón, el actor irá "pronto": "Rodolfo irá cuando pueda. Está terminando una serie de cosas que hay que organizar aquí, pero no muy tarde irá" aseguraba en el programa La última noche, dejando entrever que será cuando solucione varios trámites cuando el artista se desplazará a Tailandia para reencontrarse con su hijo.

Un viaje que podría ser inminente, como este lunes dejó caer el hermano de Rodolfo, Rodrigo Sancho. Sin pronunciarse sobre los resultados definitivos de la autopsia de Edwin Arrieta, que determina que falleció degollado presuntamente a manos de Daniel, el hijo de Sancho Gracia confirmó que el actor "está arreglando" las gestiones necesarias para visitar a su hijo y será a lo largo de esta semana cuando viaje a Koh Samui: "Sí, creo que sí".

Un largo desplazamiento (puesto que Rodolfo vive en Fuerteventura con su pareja Xenia Tostado y su hija Jimena) que no incluirá en principio parada en Madrid para ver a su familia; especialmente a su madre, Noelia Aguirre, que como desvela Rodrigo está "bien" a pesar del durísimo golpe que ha supuesto el atroz crimen cometido supuestamente por su nieto, al que está muy unida: "No creo que Rodolfo venga porque es mucho viaje para él, pero lo tengo muy claro".

En contacto en todo momento "y hablando entre ellos", el actor y la madre de su hijo, Silvia Bronchalo, con la que podría ofrecer una rueda de prensa conjunta a su llegada a Tailandia, rompiendo de manera conjunta su silencio sobre las graves cusaciones que pesan sobre Daniel, que se enfrenta a la pena de muerte.

La viuda de Sancho Gracia, abuela de Daniel, "no está mal"

Muy discreto, Rodrigo matizó no saber si su hermano ha podido comunicarse con el chef, aunque sí confirmó que el resto de la familia no ha podido hablar con el joven desde que ingresó en prisión hace dos semanas: "No, todavía no, espero que sea pronto" , comentó confirmando que a su madre le gustaría tomar contacto con su nieto. "Mi madre no está mal, no está mal", añadió, tranquilizando sobre el estado de la viuda de Sancho Gracia, a la que no se ha visto desde que saltó a la luz pública el crimen cometido presuntamente por Daniel, que vivía con ella en la residencia familiar del norte de Madrid.

Pese a su amabilidad, el hermano de Rodolfo prefirió sin embargo no pronunciarse sobre los mensajes de Edwin Arrieta que han salido a la luz y en los que el colombiano confirmaría sus planes de converirse en pareja de hecho de Daniel e instalarse en Barcelona para desvincularse de las amistades del chef, al que se refiere como "mi pareja" .