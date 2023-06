Alba Carrillo hiela Mediaset: acusaciones a Ana Rosa Quintana y avisa venganza

Si en Telecinco creían que con su despido y veto todo estaba zanjado, eso es que no conocen a la periodista madrileña. Tras unas semanas de silencio ha estallado, nunca decepciona.

En las últimas semanas de cambios en Mediaset conocíamos que en ese nuevo modelo televisivo que han impuesto los italianos no encajaban algunos colaboradores habituales de la cadena. Los medios conocíamos que se imponía un veto a Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Bárbara Rey o Marta Riesco. No solo no podían pisar la cadena sino que en ningún programa de Telecinco y Cuatro siquiera podría mencionarlos.

También se sumaba a esa lista negra la periodista Alba Carrillo, que en esos días era una fija de la sección Fresh de Ya es Mediodía y colaboradora de Mediaset durante más de una década.

La nueva dirección, encabezada por Alessandro Salem, creía que no tenía el perfil adecuado para ese nuevo modelo televisivo que trata de imponer en la cadena y que, además del veto a algunas personas, se ha escenificado con el cierre definitivo de Sálvame y el Deluxe. La también modelo era, por tanto, despedida de forma fulminante.

Aunque en un primer momento Alba se lo tomaba con calma asumiendo que estaba pasando “por un cambio de ciclo”, ahora su arrolladora personalidad le ha hecho romper su silencio y ha arremetido contra Mediaset España y lanzado también una dura advertencia, más bien amenaza.

Ahora la periodista y modelo ha vuelto a la carga con un nuevo vídeo publicado en el Salón del té, su canal en la red Twitch que estrenó el pasado 20 de junio para “hablar sin condiciones, sin filtros y sin mordazas”.

Alba Carrillo Vs AR pic.twitter.com/Exhq4ouc2v — TVMASPI (@sebas_maspons) June 30, 2023

Y así lo ha hecho anunciando, lo primero, que “estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena”, ha comenzado diciendo. “No habéis echado, no me habéis renovado un contrato, que ya veremos porque nos vamos a ver en los tribunales, y la que no quiere volver ahí ni muerta soy yo”, comenzaba diciendo.

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega

“Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. Mira tus amiguitas que les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo», se ha dirigido directamente contra Ana Rosa Quintana. “Y luego, las personas que hemos sido fiel como un perro cuando nos habéis tratado como una mierda, no hemos recibido ningún mensaje tuyo, señora Ana Rosa”, ha apuntado criticando que “luego le damos la medalla a la empresaria del año”: “Me dijeron: 'Te vamos a pagar una mierda y luego ya veremos'. Tenía que elegir entre tener un parking o veinte euros. Esa es Ana Rosa Quintana, la empresaria del año”.

“En el canal ese que yo trabajaba me daban un donativo porque no se puede llamar dinero a lo que me daban. Yo nunca he vivido de la tele porque no me han dado de comer. Yo he comido de otras cosas, de mi trabajo y de otras empresas que tengo. Entonces, yo iba a ese sitio en el que por un donativo me vejaban, me humillaban y me hacían callar cuando yo tengo mi propia opinión”, ha terminado Carillo.