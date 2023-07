Felipe VI impacta en Londres por un motivo que disgustará mucho a Doña Letizia

El Rey Felipe VI viajaba este domingo 16 de julio hasta Londres para presenciar in situ la final del torneo de Wimbledon entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Tal y como confirmaba Casa Real Española, el Rey acudía para brindar su apoyo al tenista murciano en uno de los eventos más prestigiosos del mundo del tenis. Felipe VI ocupaba uno de los asientos de la primera fila del Royal Box, junto a los príncipes de Gales y al ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, que estuvo más atento a su teléfono móvil que al partido. El jefe del Estado, tras mucho sufrimiento, se llevaba la misma alegría que todos los españoles al ver el triunfo del tenista murciano en el quinto y definitivo set.

Una vez concluido el partido, de más de cuatro horas y media, Carlitos Alcaraz cumplía todo el cuidado protocolo del torneo y se dirigía a los salones privados del All England Club para tener un encuentro privado con autoridades y miembros del selecto club.

En esa ubicación, el actual número 1 del tenis mundial tuvo ya la ocasión de recibir un caluroso abrazo del Rey Felipe y también de compartir unas palabras con él.

"No sé si eres consciente de lo que has hecho", le dijo Felipe VI a Carlitos en el salón. El joven tenista, sin creerlo todavía, le contestó: "Aún no, en unos días habrá tiempo".

Además, Alcaraz ironizó con la presencia del monarca español. "Estoy contento de que estés aquí apoyándome. Las dos veces que has venido, he ganado. Espero que sigas viniendo", afirmó el joven.

Pero la presencia del Rey, que viajó solo sin la compañía de ningún miembro de su familia, dejaba otros titulares al margen de lo deportivo: por primera vez Don Felipe era noticia por su gran elegancia en su visita al templo del tenis. Sí, el Rey alabado por uno de los mayores expertos en moda del Reino Unido, Derek Guy, que escribe en tan prestigiosos medios como The Washington Post, The Financial Times o Esquire.

King of Spain at the final day of Wimbledon. This looks great.



Very rare to see this level of tailoring nowadays, even on the wealthy. So let's talk about some of the reasons why it's great. 🧵 pic.twitter.com/nZtDzxkMxN