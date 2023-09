Mediaset dispara las alarmas sobre Gustavo y GH VIP y culpa a Terelu y a su hija

Lo cuenta la propia web de Telecinco y con ello pone 'patas arriba' por los menos -ya veremos si afecta a algo más y a los habitantes de la casa - a los debates de esta 8 edición de Gran Hermano VIP.

Pepe del Real ha confirmado durante el directo de Vamos a ver cuál ha sido la drástica decisión que ha tomado Ainhoa, pareja de Gustavo, en las últimas horas tras su última aparición en la gala de GH VIP.

La participación de Gustavo en el reality ha supuesto un auténtico huracán para la familia de las Campos como para todos los familiares y amigos que rodean al concursante. Ainhoa, su pareja actual, parece no estar pasándolo bien y no atraviesa un buen momento después de la lluvia de críticas que ha recibido tras su aparición en plató del pasado domingo, tal y como recoge Mediaset.

A esta difícil situación se suma la actitud que está teniendo la hija de María Teresa Campos. En las últimas imágenes de Terelu Campos, ella estaba atendiendo amablemente a la prensa hasta que le hacen la gran pregunta: "¿Qué te ha parecido lo de Gustavo? ¿Es verdad que hubo una llamada el día antes?". La protagonista, cambió el gesto, y muy molesta, sentenció: "No voy a hablar de eso".

Pepe del Real da la campanada

El colaborador tomaba la palabra durante el directo para confesar una noticia que le ha sorprendido: "La que tampoco volverá a sentarse en un debate es Ainhoa, la pareja de Gustavo...". Tras decir esto, se hizo un silencio en plató, deseando que el periodista aportara más datos.

Pepe del Real cuenta que "al parecer, Ainhoa no se ha tomado bien las críticas de la hija de Terelu a la defensa que hizo el pasado de lunes". Tras esto, el colaborador añade: "Hoy estaba convocada, esta noche, para la gala que hay de GH VIP y me dicen que no va a asistir".

Los colaboradores lamentaban entonces profundamente que Ainhoa esté pasando por este trago y Del Real comenta que ella "no está acostumbrada" a este impacto mediático. Una noticia que deja un hueco libre en plató y que el periodista explica quién lo cubrirá: "En principio, a Gustavo lo van a defender sus amigos. Hoy irá un amigo suyo".

Por último, Pepe del Real explicaba que Gustavo no tiene representante y que "su propia familia no sabía que él iba a entrar en el reality"