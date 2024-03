Las dos pilladas porno de Isabel Pantoja a Kiko Rivera superan las expectativas

Mucho se hablado de lo complicada y difícil que fue la adolescencia y juventud del dj pero es que a poco que se rasca en su pasado solo queda apiadarse de la tonadillera y su maternidad.

Ríete tu de lo que sucedió en el sofá de Cantora en aquella famosa Nochevieja en la que también estaba Anabel Pantoja porque lo que ha tenido que "sufrir" Isabel con las movidas erótico festivas de sus familiares más directos sobrepasa todos los límites.

Que Kiko Rivera pasó por una adolescencia y juventud difícil y complicada no es ningún secreto para nadie, teniendo en cuenta que su vida ha sido prácticamente retransmitida por los medios de comunicación.

Pero como suele suceder a pesar de todo lo que se sabía del hijo de Isabel Pantoja todavía había mucho más por que la "sufrida madre" tuvo que pasar con él, no una sino varias veces... Así lo desveló el propio Kiko en su nueva visita a La Resistencia de David Broncano (no es la primera vez que se sienta en el famoso sofá del programa más golfo de Movistar).

Con motivo de la presentación y promoción de Malibú, la nueva canción con la que pretende repetir el éxito viral de El Mambo, Rivera respondió a la llamada de Broncano y volvió a regalarle un nutrido puñado de titulares.

Lejos quedaron los momentos en los que el punto más embarazoso del late show era cuando el presentador preguntaba al invitado por el dinero en el banco o las relaciones sexuales del último mes, porque Rivera sorprendió al desvelar sin vergüenza el número de veces que su madre le pilló in fraganti de adolescente.

"A mí me pilló haciéndome una paja. Me pilló justo en el momento para terminar. Me corrí mirando a mi madre", soltó el hijo de Isabel Pantoja sin ningún tipo de rubor y superando incluso los límites del humor que suele bordear el propio Broncano.

Cuando la Pantoja pilló a @riverakiko haciéndose una paja. La frase de "me corrí mirando a mi madre" es de las cosas que menos quiero representar en mi cabeza pero es imposible escapar.



Posiblemente la mejor historia de pajas que se ha escuchado en este programa. #LaResistencia pic.twitter.com/NJM3nvzIdu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2024

Por si había alguna duda, explicó que "para mí fue un momento vergonzoso, estaba en mi cuarto. No pude disimular porque entró en el momento en el que no puedes parar. Me imagino que ya ni se acordará de eso".

Kiko Rivera supera los límites del humor de David Broncano

Si algún espectador pensó tras escuchar tamaña barbaridad que era algo insuperable aún le quedaba mucho por alucinar porque no fue la única pillada de su madre. De hecho, relató que le cazó otra vez más, esta vez viendo una película porno en el salón de Cantora con un amigo: "En mi cuarto no tenía Canal + porque mi madre quitó la llave, solo se veían rayas, de ahí mi enganche cuando fui mayor…", bromeó sobre las adicciones.

Quedar con un amigo para ver porno en el salón con los pantalones hasta los tobillos. De verdad, que te pille tu madre una vez puede ocurrir, pero que te pille otra vez ASÍ ya es para que lo recuerde a fuego como el día que te parió.



@riverakiko pic.twitter.com/S1QMBRDchP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2024

"Estábamos en el salón, llegó ella. Mi amigo se subió los pantalones y se fue, pero a mí me pilló con el pene una mano, el mando en la otra… fue un desastre".