Kiko Rivera se pronuncia, sin tapujos, sobre la detención de su amigo Tejado

El hijo de Isabel Pantoja ha concedido una entrevista a Pilar Vidal donde desvela la impresión que le causó conocer el caso que salpica al sobrino de María del Monte y su familia.

La detención de Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo en casa de María del Monte dejó a todo el mundo impactado, pero ha hecho falta casi un mes desde entonces para que uno de sus amigos más cercanos se pronuncie al respecto.

Nadie podía llegar a imaginar que el tremendo robo que sufrió la cantante podría haber sido organizado por su sobrino, quien permanece en prisión provisional sin fianza desde que se le detuvo y a la espera de su declaración, que, según ha anunciado querría ofrecer voluntariamente en los próximos días.

Reacios a pronunciarse

Sin duda, este hecho ha supuesto un durísimo varapalo para toda la familia y su entorno más cercano ha salido al paso con muy diferentes reacciones, aunque todos coinciden en la sorpresa que ha supuesto que “la mala cabeza” del ex de Chayo Mohedano le haya llevado a este extremo.

Kiko Rivera rompe su silencio y opina sin tapujos sobre la detención de Antonio Tejado https://t.co/IHdCGZTNYX — Diario de Cádiz (@diariocadiz) March 9, 2024

Por el momento, se desconocen más datos sobre este hecho pues está a la espera de juicio, pero el que por fin se ha pronunciado sobre la situación de su amigo ha sido Kiko Rivera, quien en un primer momento se mostró esquivo ante las preguntas de la prensa, dada la estrecha relación que les une.

Ha sido a los micrófonos de ABC, donde el artista ha concedido una entrevista a Pilar Vidal para promocionar su nuevo trabajo y, aunque al principio no quería tocar el tema, ha terminado aclarando: “Es un tema que no quiero tocar porque vengo de promoción musical, pero, qué quieres que te diga, es algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte ".

Como no podía ser de otra manera, el hijo de Isabel Pantoja ha asegurado que se quedó completamente alucinado cuando conoció la noticia: "Cuando me enteré, me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera. Siempre me he llevado muy bien con todos y uno no sabe ni en qué pensar ni qué decir", declaraba el DJ, "Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte".

La vuelta a la escena pública coincide también con el regreso de su mujer, Irene Rosales, a Telecinco, que reaparecía ayer de la mano de Emma García, para comentar en Fiesta la actualidad de Supervivientes 2024.