Alba Carrillo responde a Cristina Porta con su misma moneda y la destroza

A pesar de que hace varias semanas que decidió alejarse temporalmente de la televisión para no seguir hablando de su polémica noche de pasión con Jorge Pérez, Alba Carrillo se ha convertido en una de las protagonistas del último Deluxe con el polideluxe al que se sometió Cristina Porta.

Además de descubrir que sí sintió atracción por el cántabro y que en la famosa fiesta de la productora Unicorn coqueteó con él (negó ambas cosas pero el polígrafo determinó que mentía) la reportera no dudó en cargar contra Carrillo, a la que tachó de machista. "Me da asco el machismo, pero más asco me da el machismo disfrazado de feminismo porque una mujer empoderada y libre no es contar con cuantos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte", aseguró en referencia a la modelo.

Alba Carrillo abandona su retiro para contestar duramente a Cristina Porta

Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Alba, que no dudó en abandonar su retiro mediático para arremeter en redes sociales contra Cristina Porta recuperando algunos de los titulares que ha protagonizado en los últimos tiempos; desde su controvertida ruptura con Luca Onestini y sus presuntas acusaciones de maltrato hasta su palabras admitiendo que su amistad con Jorge Pérez la ha beneficiado en su carrera.

"¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Dime de qué me acusas y te diré qué haces...", escribió Alba, que dirigiéndose a Cristina como "señora titulada" le dejó algo muy claro y la acusó de vivir a su costa: "Llevo un mes fuera de la televisión. Sin hablar, comentar u opinar nada (aunque sea de mi propia vida) y usted no ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mi persona (quiero mi 20%) que sigue hablando de mí y diciendo barbaridades".

"Según ha dicho, nunca se hubiera sentado si su amigo Jorge, se lo hubiera pedido. Concluyo pues, que cuenta con su beneplácito. ¿No hay burofax para ti? Puedes dejar de hablar del tema del que no estamos hablando ninguno de los protagonistas?", añadió, cargando indirectamente contra el guardia civil porque, al contrario de lo que ha hecho con otros colaboradores, sus abogados no se han puesto en contacto con Porta para que deje de hablar de su affaire, sobre el que ella misma lleva sin hablar un mes.

Lejos de quedarse ahí, y para demostrar que la colaboradora de Sálvame también tiene episodios en los que expuso su intimidad públicamente, Carrillo compartió el edredoning que la periodista protagonizó con Luca Onestini en Gran Hermano Vip con un recadito para que no vuelva a hablar de lo que es empoderamiento femenino: "Qué mala memoria tienes Porta! Recordemos que tu nos cantaste un villancico tocando la zambomba sin ser Navidad. Delante de toda España. Ahora te marcas un soliloquio sobre el empoderamiento y me acusas otra vez de lo que hago en mi intimidad".