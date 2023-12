La crisis de Pilar Rubio y Sergio Ramos llega al palco del estadio del Sevilla

La presentadora y la familia del futbolista habrían protagonizado un fuerte enfrentamiento en el palco del estadio del Sevilla que ha desencadenado un distanciamiento entre ambos.

A pesar de los intentos de la pareja por acallar los rumores de una supuesta crisis entre ambos, cada día aparecen nuevas informaciones que les sitúan en el ojo del huracán. Y aunque la presentadora haya asegurado que no tiene tiempo para acallar estos rumores, han aparecido nuevas informaciones que explicarían este distanciamiento entre la pareja.

Y es que el distanciamiento entre Pilar Rubio y Sergio Ramos es más que evidente, porque hace muchas semanas que no vemos al matrimonio juntos ante las cámaras. Últimamente siempre han aparecido de manera individual en los eventos a los que han acudido, como sucedía con los Latin Grammy, a los que Sergio Ramos acudió con su hermana, y ahora hemos sabido cuales son los motivos de todo esto.

Una bronca monumental en el palco del Sevilla provoca el distanciamiento de la pareja

Según ha explicado el paparazzi Sergio Garrido en el programa "Fiesta", el matrimonio estaría viviendo un "pequeño distanciamiento" provocado por una "brutal bronca" que tuvo Pilar Rubio con la familia del futbolista. Una bronca que ha hecho que "cuando Pilar va al palco del Sevilla F.C., no va la familia de Sergio, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van junto, Pilar y los hijos, y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra ni se miran".

El paparazzi ha asegurado que "hay una crisis familiar" que estaría provocada por "la mala relación" que tiene la presentadora con la familia de Ramos: "Es que no se pueden ni ver, la bronca en el palco fue tremenda". Desde ese momento, Pilar Rubio ha intentado por todos los medios evitar coincidir con la familia de Ramos: "Me cuentan también que, el día del cumpleaños de su suegra, Pilar se organizó un shooting para así tener una excusa y no asistir a la fiesta".

Aún así, Makoke ha contado otra versión de la historia que contradice a la de Sergio Garrido. La ex de Kiko Matamoros, que asegura haber hablado con el entorno del futbolista sevillano, ha aclarado que no existe ningún problema entre la colaboradora de "El Hormiguero" y la familia de Sergio Ramos, de hecho "ayer mismo estuvieron juntos en el cumpleaños del padre de Sergio, y no hubo ningún problema entre ellos".

Los próximos días van a suponer la prueba de fuego para la pareja, porque las Navidades se acercan y es el momento para que Pilar Rubio y Sergio Ramos ofrezcan una muestra del estado de su relación. Una muestra que podría llegar en modo de fotografía junto a sus cuatro hijos, una fotografía que suelen publicar en sus redes sociales todos los años.