Juan del Val descubre el tatuaje que eleva a Nuria Roca a los altares del amor

Las "matrimoniadas" de la televisiva pareja son uno de los secretos de su éxito y una vez más volvieron a demostrarlo en vivo y en directo para regocijo de la cadena verde de Atresmedia.

Uno de los secretos del éxito de los últimos tiempos de la pareja formada por Nuria Roca y Juan del Val es verles trabajar juntos en sus programas y, sobre todo, verles protagonizar sus particulares "matrimoniadas" en plató.

La curiosa conexión entre Nuria Roca y Juan del Val y el matrimonio Beckham: "¡Mira, como nosotros!" pic.twitter.com/KgeoqPrENK — TVMASPI (@sebas_maspons) September 24, 2023

Y es que el matrimonio no tiene problemas a la hora de compartir con los espectadores, ya sean los de El Hormiguero de Antena 3, ya sean los de La Roca de La Sexta, sus intimidades y anécdotas de la vida privada.

Este domingo volvieron a demostrarlo en el magacín de tarde de fin de semana de la cadena verde de Atresmedia que presenta Nuria Roca y en el que Juan del Val es colaborador fijo.

Todo porque Sara Ramos sacó a colación el asunto de los tatuajes de los que la gente se arrepiente más o menos; la mayoría relacionados con los ex.

El tatuaje del que nunca se arrepentirá Juan del Val

Sin embargo, Del Val volvió a llevar la contraria (sorpresa) a la opinión mayoritaria y recordó que él tiene un tatuaje que se hizo por su mujer: "Yo tengo dos tatuajes y yo tengo que hacerme tatuajes de los que tenga la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir", argumentó el escritor, tras lo que explicó que tiene un tatuaje por sus tres hijos de lo que, según ha dicho, evidentemente no se puede arrepentir, y otro por Nuria Roca.

Ni corto ni perezoso se remangó la camisa para mostrar el tatuaje que tiene en el brazo: una N mayúscula acompañada de la palabra "Incondicional".

Preguntado por lo que haría en el hipotético caso de que su relación acabara, Del Val se mostró rotundo: "Me dejaría el tatuaje porque ella forma parte de mi vida y jamás me arrepentiría de haber estado con ella; si tengo otra pareja, tendrá que asumir dónde está mi vida, y mi vida es Nuria".

El caso es que cuando la pareja protagoniza guiños privados parece que al público le gusta y ellos lo saben, que diría un meme Julio Iglesias. De hecho, este domingo La Roca cosechó en los audímetros un 4.9% de cuota de pantalla y 444.000 espectadores, sus mejores registros desde que comenzó la nueva temporada del magacín dominical de La Sexta el pasado 10 de septiembre.