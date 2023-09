Los whatsapp más duros de Bertín Osborne a Encarna Navarro destrozan a Telecinco

Por si no tuviera suficiente con su próxima paternidad, ahora al cantante y presentador le ha salido una relación de 15 años con una triunfita y la cosa parece ir de mal en peor...

Bertín Osborne vive una época en la que su nombre aparece cada día en televisión y en las revistas. Todo comenzó con la noticia del embarazo de Gabriela Guillén, algo que al cantante en el objetivo y causaba un gran revuelo por convertirse de nuevo en padre a la vez que en abuelo.

Ahora vuelve al ojo del huracán mediático por su relación con una conocida cantante con la que ha compartido escenario: Encarna Navarro. Después de hablarse mucho sobre lo que podría o no haber habido entre ellos, la cantante se sentó este domingo en el plató de Fiesta en Telecinco para contar su historia, en una entrevista que sin duda seguirá dando mucho que hablar.

Lo primero que quiso dejar claro es que ella no se considera amante de Bertín Osborne aunque haya confirmado que tuvieron una relación a lo largo del tiempo. Se mostraba totalmente ofendida por haber recibido esa etiqueta por parte de la prensa argumentando que "todo el mundo ha sacado conclusiones". Recordaba que sus encuentros tuvieron lugar de manera intermitente y que ella, en todo momento, estuvo soltera (a diferencia del presentador).

A pesar de sentir resentimiento por Bertín tras haber negado conocerla, incluso cuando hay imágenes de su último concierto juntos el verano pasado, no podía evitar defender lo buena persona que es el cantante. Dejaba claro que siempre ha recibido muy buen trato por su parte y aprovechaba para recalcar que ella no quiere que este asunto perjudique a su carrera profesional, que es a lo que se dedica actualmente: "No es cierto que Bertín me haya insultado, lo que es cierto es que me haya negado y me parece extraño. Es una persona maravillosa, conmigo se ha portado siempre estupendamente. Me duele que diga que no me conoce. A lo mejor él no ha usado las palabras adecuadas o se ha asustado, pero yo estaba muy a gusto en mi casa y no quiero que esto perjudique con mi carrera. Yo no he hablado con Telecinco, Telecinco me ha buscado".

Encarna Navarro y los mensajes de Whatsapp de Bertín Osborne

Navarro señaló que no ha hablado con él recientemente desde que negó conocerla y no piensa iniciar ella la conversación aunque reconoce que sería necesario que haya una conversación privada: "Hasta hace poco, yo hablaba con él. Yo no le voy a llamar, pero creo que tenemos una conversación privada pendiente porque creo que yo, a él, no le he atacado en ningún momento. Jamás he entrado en su vida privada ni él en la mía. Me ha dicho que todas somos iguales, es parte de un WhatsApp que me escribió, pero no le contesté. Ni a este ni al que me mandó hace dos meses cuando salió la noticia. Era en la misma línea", señaló dolida.

Asimismo negó haber estado enamorada de Osborne y hablaba sin tapujos sobre el poder del cantante de enamorar a sus compañeras: "Cuando te relacionas con Bertín, tienes que tener la cabeza muy fría porque sabes que te puedes enamorar de él porque él es muy aficionado".

Una intervención en plató en la que Encarna Navarro no se dejó nada en el tintero sobre uno de los temas de mayor actualidad en el mundo del corazón y que, sin embargo, no tuvo una buena acogida en los audímetros, ya que Fiesta bajó para Telecinco este domingo un 9.7% de cuota de pantalla ante 892.000 espectadores, sus cifras más discretas desde el pasado 9 de septiembre.