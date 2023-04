Pepe Navarro defiende a capa y espada la decisión de Ana Obregón de ser madre

Desde hace tres días no se habla de otra cosa en España -y parte del extranjero- que no sea de la maternidad de Ana Obregón a sus 68 años por gestación subrogada en Miami. Una noticia que llevaba la revista ¡HOLA! en su portada el pasado miércoles y que ha dado la vuelta al mundo y de lo que se ha hablado y escrito hasta la saciedad en España. El debate se ha planteado en torno a la edad con la que ha decidido ser de nuevo madre y la forma, la gestación subrogada.

Muchos han sido los rostros conocidos que han salido ante las cámaras para apoyar a la presentadora de televisión, pero no habíamos hablado todavía con Pepe Navarro, amigo de Ana. Él nos ha asegurado que "ella está feliz" y que "no ha sido una decisión caprichosa o inmediata. Ha sido una decisión sopesada, una decisión que ha tardado en tomarla y en actuar en consecuencia".

"A pesar de esa parte que tiene de vivaracha y tal, es una mujer muy equilibrada y sopesa bien las cosas, como tiene que hacerse", asegura Navarro. El presentador ha querido defender a su amiga y ha confesado que Ana "es libre de decidir lo que quiera y sentirse como quiera".

Además, el que fuera presentador de televisión nos ha dado su opinión sobre la gestación subrogada: "A medida que avanza la tecnología, a medida que avanzan una serie de acontecimientos menos técnicos, la bioética empieza siempre a ser un poquito polémica, pero yo creo que se acabará pronto porque no es un problema que la gestación subrogada pueda ser una de las formas de tener familia, no veo el problema. Simplemente cada uno tiene que estar en su sitio: el Estado tiene que estar en su sitio, la ciudadanía tiene que estar en su sitio y cada uno aportar lo que debe aportar en cada situación para que las cosas sean como sean".

Ana Rosa sobre la polémica de Ana Obregón: “Lo que creo que a los políticos no les da derecho es a insultar a nadie. Que regulen, que no regulen, que tomen una postura, pero no se puede juzgar ni insultar a una persona" pic.twitter.com/sJeodBZa94