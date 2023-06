Sofía Cristo recuerda la "mano negra" que siempre ha amenazado a su familia

Bárbara Rey y su hija se encuentran totalmente convencidas de que todo el escándalo está basado en mentiras y recalcan que a los medios se les olvida que son "presuntas".

Este viernes conocíamos la noticia de que Bárbara Rey se enfrenta a una pena de tres años prisión acusada de un presunto delito de alzamiento de bienes y estaba previsto que este lunes 19 de junio se sentase en el banquillo de los acusados junto a sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr., a los que la Fiscalía imputa el mismo delito que a la vedette.

Un juicio que se ha aplazado debido a que uno de los acusados estaría en "paradero desconocido". Sin embargo, la protagonista ha mostrado su total tranquilidad ante este escándalo. Bárbara asegura que tanto ella como sus hijos se encuentran "muy tranquilos, sin ningún tipo de problema" tras conocerse el supuesto delito de alzamiento de bienes por el que serán juzgados.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años de prisión para María Margarita García García, más conocida como Bárbara Rey, por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar "una situación de indefensión económica" pic.twitter.com/J49opmA4RI — El Plural (@El_Plural) June 16, 2023

La vedette ha dejado claro que "no puedo hablar porque está en manos de los tribunales", pero que no es algo nuevo porque "llevamos años con esta historia, no sé porqué ha salido ahora esto" y, además, ha asegurado que "se están diciendo muchas cosas que no corresponden con la realidad".

Bárbara entiende la repercusión que ha tenido esta noticia: "Parece ser que cualquier cosa que sale con mi nombre tiene una repercusión que no te quiero ni contar" y desvela que esto no tendría que seguir en manos de la Justicia: "No tenía que haber existido, pero con este país no pasa nunca nada, no tienen otra cosa que hacer".

Además, la colaboradora de televisión ha confirmado que a lo largo de los días se emitirá un comunicado: "No existe mi versión porque no puedo hablar del tema; de todas formas, esta semana se hará un escrito para desmentir las informaciones en condiciones, está en manos de los tribunales" y concluye desmintiendo que el juicio no se vaya a celebrar porque un familiar suyo esté en paradero desaparecido: "Eso no es cierto".

Por su parte, Sofía Cristo, hija de la vedette, ha mostrado su total tranquilidad ante este escándalo.

Sofía ha reaparecido tras conocerse que será juzgada por un presunto delito de alzamiento de bienes junto a su madre y su hermano y nos ha asegurado que se trata de eso, de un "presunto" delito y que "ya se aclarará todo cuando se tenga que aclarar y os daréis cuenta de las cosas, de cómo son".

La dj deja claro que esto ha salido a la luz porque hay una mano negra: "Siempre ha habido una mano negra" y asegura que ella no era la persona que se encontraba en paradero desconocido: "Dijeron que yo ayer me marché y me fugué después de saber que posiblemente podría ir a la cárcel y estaba trabajando", motivo por el que se aplazó el juicio.