La guerra civil del Ateneo que afecta al matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez

Si muchos de los socios que se han incorporado ahora, como Rosa Montero, Cayetana Guillén Cuervo, conociesen la verdad, "se sentirían avergonzados y solicitarían su suspensión inmediata”



Periodistas, artistas y políticos aterrizaban en mayo de 2021 de la mano del politólogo Luis Arroyo. Comenzaba una nueva etapa en el Ateneo, Científico, Literario y Artístico de Madrid. Arroyo conocido en las tertulias televisivas se rodea de un grupo progresista y con mucho de gourmete intelectual. Presunto todo. Lo del aroma y lo del progresismo, según quien observe. Dos años y medio después de la llegada de Luis Arroyo, socios que pertenecieron a las antiguas direcciones del Ateneo denuncian la situación en la que se encuentra este lugar cuya biblioteca es uno de los lugares más bellos de la capital española.

En enero de 2021 se hacen socios la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde, la periodista Luz Sánchez Mellado, la escritora Rosa Montero, la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo y su pareja Narcís Rebollo, la actriz Cayetana Guillén Cuervo... En estos dos últimos años se ha incorporado el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez.

Francisco José Alonso es socio desde enero de 1980. Y está indignado con lo que está sucediendo en el Ateneo de Madrid. Junto a Alonso un gran numero de antiguos compañeros y socios que lo respaldan. “Si muchos de los socios que se han incorporado ahora conociesen la verdad, se sentirían avergonzados y solicitarían su suspensión inmediata”, comenta Alonso. “Con la llegada de Luis Arroyo a la presidencia del Ateneo, condonó una deuda de 600.000 euros al concesionario de la cantina. Está condonación se produce por amistad personal de Arroyo con la gerencia. Deuda sentenciada por los tribunales españoles y con obligatoriedad de entrega de llaves a la institución”.

Francisco José asegura que este mismo concesionario creó un sociedad diferente para volver a la gestión de la cantina sin pasar por la junta de socios como es obligatorio, según el reglamento de esta institución de presentar tres propuestas de futuros concesionarios: “El concesionario que volvió a recaer en su gestión continuó con la dejación de sus funciones en el pago de suministros de luz y agua. Y retrasos en el pago de mensualidades. Llegando a dejar la concesión de la cantina traspasándola a otra nueva sociedad incumpliendo nuevamente el reglamento”.

Alonso (77 años) es sociólogo y ha sido parlamentario en las Cortes de Castilla y León en el periodo comprendido entre 1983 y 1987. Primera legislatura. Alonso es Observador Internacional. Una función que le ha llevado a decenas de reconocimientos. “El artículo 41 del reglamento del Ateneo obliga al presidente a la elaboración de un discurso científico, literario o artístico para inaugurar cada curso del Ateneo. En los tres cursos escolares en los que permanece en la presidencia se ha negado a darlos con la reiteración de petición por parte de los socios”, puntualiza.

“Se tiene duda si posee la capacidad intelectual para la elaboración y exposición del discurso al considerarse el presidente de nivel intelectual más bajo de toda la historia del Ateneo. Se pone en duda que tenga alguna licenciatura según el sentir de los ateneistas anteriores a Luis Arroyo. Yo hasta que llegó a la presidencia no lo conocía”, comenta.

El Ateneo de Madrid cumple 203 años en medio de la polémica

El Ateneo de Madrid acaba de cumplir 203 años. Presidentes han sido Manuel Arana, Salustiano de Olozaga, Alcalá Galiano, Donoso Cortés, Antonio Cánovas del Castillo, Segismundo Moret, Gumersindo de Azcarate, José Echegaray, Menéndez Pidal, el conde de Romanones, Gregorio Marañón y Ramón del Valle-Inclán entre otros muchos.

“Ninguno de estos presidentes hubiera difamado, amenazado, manipulado y despreciado a los antenistas como viene realizando Luis Arroyo. A mi personalmente me amenazó y me gritó que me mandaría a un sicario”, insiste.

Alonso imputa hechos que parecen más de la ficción que de la realidad: “En varias ocasiones, Arroyo me amenazó y me comentó que me quitaría de en medio”. Y puntualiza y da otros nombres. “Y concretamente delante de tres ateneistas, Odilo Domínguez, Alfonso Vázquez y Pepe Martínez Pastor, me dijo quede me tenía documentación para hundirme y a las organizaciones que represento, Centro de Estudios Manuel Azaña y Liga española pro derechos humanos".

El lugar que fue de paz y concordia se ha convertido en una guerra civil interna. Mañana martes se celebra la asamblea de socios. Los dos bandos está claramente identificados.