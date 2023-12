Pedro Sánchez se parte de risa con las bromas de Jorge Javier sobre Ana Rosa

La presentación del libro del presidente del Gobierno a mayor lucimiento de sí mismo contó con la inestimable colaboración del expresentador de Telecinco, que no se dejó nada en el tintero.

Pedro Sánchez se marcó este lunes su particular Sálvame para presentar su libro Tierra Firme en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un acto de autobombo al que no faltaron 14 de sus ministros que despejaron su agenda para aplaudir al líder.

A la margen de la parte política en la que Sánchez se dio coba en una intervención incluso retransmitida por los canales oficiales de Moncloa pese a que no es un acto del Gobierno, si alguien copó titulares en las secciones de corazón y sociedad de los medios de comunicación, ese fue Jorge Javier Vázquez, que no desaprovechó la oportunidad de lanzar sus propios dardos aprovechando la coyuntura.

Así las cosas, el expresentador de Telecinco desveló como estuvo de a punto de coincidir con el líder del PSOE en Cuentos Chinos, "un programa que recuerda todo el mundo menos yo". Según Vázquez, al principio "nos hacíamos los exquisitos y dijimos que Pedro Sánchez no podía ser el primer invitado porque no queríamos un programa con un marcado cariz político, queríamos un público transversal. Pero al final dijimos, venga Pedro Sánchez, porque no conseguíamos a nadie. Estamos convencidos de que iba a venir, por todo lo que me debe, porque es todo lo que es gracias a mí y a la llamada de Sálvame", señaló antes las incontenibles risas del socialista sentado a su lado.

El motivo por el que Pedro Sánchez no fue a "Cuentos Chinos"

"Una semana antes del estreno yo estaba de vacaciones en Atenas y recibo una llamada y me dicen que Pedro Sánchez está a puntito, pero mándale un mensaje. Era miércoles y estrenábamos el lunes, no teníamos a nadie. Nos dijo que no, porque venía del G-20 en la India, y luego cogió el Covid, el karma", bromeó Vázquez, para confesarle a la cara, "yo pensé, si me llega a decir que sí y coge el Covid yo creo que le hago venir con la cama y todo".

📹Jorge Javier Vázquez explica cómo se intentó que Pedro Sánchez fuese el primer invitado en el estreno de 'Cuentos chinos' pic.twitter.com/Xcfr6Fcgao — Tweets de tele (@teletuits) December 11, 2023

Claro que Jorge Javier también lanzó alguna que otra puyita a sus enemigos mediáticos, caso de Ana Rosa Quintana, que no se libró de sus dardos.

Provocando la carcajada de Pedro Sánchez en el escenario no dudó en preguntarle directamente y con "sinceridad" si era cierto que había convocado las elecciones generales en pleno mes de julio para dejar sin vacaciones a Ana Rosa, "que hacía calor, decía", se mofó Vázquez.