Belén Esteban cumple 50 años llenos de cambios y pendiente del estreno de "SQP"

La madrileña alcanza los 50 años en uno de los mejores momentos de su vida y con el estreno de "Sálvese quien pueda" en Netflix a punto de salir a la luz.

La princesa del pueblo cumple 50 años. Belén Esteban alcanza un medio siglo en el que ha protagonizado momentos muy variados desde su salto a la fama allá por 1997, cuando su romance con el torero Jesulín de Ubrique saltaba a los medios. Una relación que en su momento le llevó a lo más alto de las revistas del corazón, pero también a lo más bajo, comenzando por el abandono que sufrió cuando Andrea apenas tenía un año.

A pesar de aquellos malos comienzos, Belén Esteban encontró su oportunidad en la televisión de la mano de María Teresa Campos, a la que concedió su primera entrevista tras su ruptura con Jesulín de Ubrique. Tras esa entrevista, la madrileña se convertía en uno de los fichajes de Alicia Senovilla para su programa "Como la vida misma" y posteriormente ficharía por "Sabor a ti" de Ana Rosa Quintana, ambos programas emitidos en Antena 3.

Los malos momentos de Belén Esteban, desde sus adicciones hasta la estafa de Toño Sanchís

Pero por aquel entonces no todo era positivo en la vida de Belén, un secreto a voces del que nadie podía hablar públicamente afectó muchísimo a una joven Belén que tuvo hábitos muy peligrosos. Aunque la madrileña no se avergüenza de esa etapa de su vida, ella nunca ha reconocido su adicción, y en sus memorias sólo hablaba de haber estado malita: "No me avergüenzo, es una etapa de mi vida y tuve mucha ayuda. Yo necesitaba una puerta que pusiera felicidad y me dieron la llave y la abrí. Mi felicidad fue cuando dejé esa mierda... Yo me miraba al espejo y decía '¿quién soy?'. Pesaba 35 kilos... Jorge era muy duro conmigo, me decía que me iba a morir, 'o dejas las drogas o te mueres'".

Tras aquella etapa, Belén Esteban atravesó momentos muy diferentes, comenzando por su matrimonio con Fran Álvarez en 2009, mismo año en el que Jesulín y María José Campanario se casaban. El matrimonio de Belén no duró mucho, pero la madrileña guarda buenos recuerdos de Fran, a quien lleva flores al cementerio tras su fallecimiento en 2020.

En ese mismo año, Ana Rosa Quintana cambiaba Antena 3 por Telecinco y se llevó a Belén Esteban, que fichaba entonces por el programa de su vida, "Sálvame". La de San Blas aprovechó el tirón de "Sálvame" y se dejó ver por otros realities de la casa, como "GH VIP", pero también sufrió un duro revés en aquel año, cuando su representante Toño Sanchís la estafó más de un millón de euros. Belén ganó todos los juicios contra Toño Sanchís, se quedó con su casa y sigue a la espera de que este le pague los 400.000 euros que le debe.

Un 50 cumpleaños para dar el salto a Netflix

Ahora, tras el final de "Sálvame" este verano y tras parecer que su vida profesional en televisión llegaba a su fin, Belén Esteban comienza sus 50 años con un salto ilusionante, pero que da vértigo. Y es que la colaboradora y varias caras conocidas de "Sálvame" decidieron dar el salto a Netflix con "Sálvese quien pueda", la nueva aventura de los colaboradores de "Sálvame" en América, y que además se estrena el domingo 10 de noviembre.