El peor palo económico para Mediaset llega de alguien inesperado: Belén Esteban

La princesa del pueblo se caracteriza por no tener pelos en la lengua y ahora ha arremetido contra su antigua casa. ¡Ojo! que ha avisado a todos los medios: “si no lo digo, reviento”.

Se lo hemos contado puntualmente en ESdiario, Belén Esteban –quien ha sido la estrella de Telecincodurante más de una década- está a punto de estrenar esa suerte de Sálvame 2.0 que verá la luz sólo unos días en la plataforma Netflix y que la multinacional del entretenimiento ha bautizado como Sálvese quien pueda.

Por este motivo, la princesa del pueblo estaba presente en la presentación del reality que tiene como protagonistas a gran parte de los colaboradores del programa de La Fábrica de la Tele y ha tomado la palabra para lanzar importantes puyas a Mediaset España, tras 14 años trabajando en las tardes de su primera cadena.

Netflix estrena este viernes 10 de noviembre esta docuserie que produce La Fábrica de la Tele, una productora que hasta ahora estaba participada por Mediaset, pero que en pocos días extinguirán su relación empresarial, tal y como les adelantábamos en ESdiario.

Como de momento la cadena de Alessandro Salem tiene participación en la citada productora, Esteban aprovechaba la presencia de los medios para lanzar un dardo económico, consciente de las pérdidas que registra la cadena de Fuencarral tras su grave crisis de audiencia y que podría ganar un dinero extra con este nuevo proyecto: "Si no lo digo, reviento: el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace".

Ruptura de Mediaset

Pero, por si fuera poco, Belén Esteban confirmaba a los medios de comunicación la inminente ruptura entre Mediaset y la productora propiedad de Óscar Cornejo y Adrián Madrid: "Ya es independiente", ha dicho sin pelos en la lengua sin importarle lo más mínimo que la disolución de esa sociedad no haya sido confirmada aún por ninguna de las dos partes.

Con esta presentación, la de Paracuellos del Jarama se ha soltado definitivamente contra su antigua casa y anticipado sus planes de futuro con la plataforma líder en streaming: "Hemos estado 14 años en Sálvame, pero Sálvame es carpetazo.

Ahora, gracias a La Fábrica y Netflix seguimos ahí. Y lo que queda por ver, porque esto no acaba con la primera temporada". Por si quedaban dudas de su desvinculación con la cadena de Fuencarral añadía además que “ya no soy chica Mediaset. Soy de La Fábrica de la Tele -lo sigo siendo, no estoy en el paro- pero, sobre todo, soy chica Netflix".