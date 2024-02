Pilar Eyre impacta destapando la lista de 3 pretendientes de la Infanta Cristina

Desde que los exduques de Palma firmaron finalmente el divorcio mucho se ha hablado de la nueva vida de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia y muy poco de la de la hermana del Rey Felipe.

Esta semana la periodista especializada en Casas Reales Pilar Eyre se hace un hueco en la portada de Lecturas hablando largo y tendido de la nueva situación sentimental de la Infanta Cristina después de finalmente y tras darle muchas vueltas haya firmado oficialmente su divorcio de Iñaki Urdangarin.

Según deja claro desde el principio la también escritora, la hermana pequeña del Rey Felipe no tiene novio. Eso que vaya por delante. No obstante, sí hace hincapié en que no será por falta de pretendientes, que los tiene y muchos.

Sin ir más lejos, enumera, hace poco asistió a la boda de un amigo y uno de los invitados le pidió el teléfono con insistencia, a lo que ella se negaba entre risas.

Por otra parte en acto del Comité Olímpico en Madrid un "atractivo caballero" no la dejó ni a sol ni a sombra, y también se destaca a un abogado divorciado de Girona con fama de ligón con el que coincidió en un evento en la Fundación Dalí de Figueres en verano...

Pilar Eyre describe la transformación de la Infanta Cristina tras firmar el divorcio

Sea como fuere, lo que sí destaca como cierto Eyre es que la Infanta Cristina luce cada más radiante y ha dejado atrás "atuendos tipo monja seglar" para vestirse "con elegancia", maquillarse y disfrutar de su interesante conversación, sentido del humor y naturalidad en la distancias cortas.

No obstante no quiere ni oír hablar de novio por más que sus amigas de Barcelona insistan en presentarle a hombres solteros y deportistas. Ella sostiene que tiene su vida muy hecha y no necesita nada más.

Según destaca Pilar Eyre, hace tiempo confesó que le daba mucha rabia que se repitiera que seguía enamorada de Urdangarin porque ya había superado su infidelidad y el dolor que le causó gracias a mucha terapia y fuerza de voluntad.

Eso sí, remata, como humana que es a pesar de su sangre azul parece que no puede terminar de desprenderse de la aversión que siente "por la otra".