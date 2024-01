Pilar Eyre pone fin al matrimonio de los Reyes a pesar del gesto de Doña Letizia

Tras celebrar este martes el 56º cumpleaños de Don Felipe en la intimidad, los Reyes presidieron este miércoles en el Palacio Real la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España con motivo del inicio del nuevo año y, teniendo en cuenta que el 'dress code' para las mujeres indicaba vestir de largo, todas las miradas estaban puestas en Doña Letizia.

La Reina volvió a dar muestra de austeridad al tirar de fondo de armario y dar una segunda vida a un elegante vestido que, a simple vista, parecía de estreno. A pesar de ser un diseño casi inédito, lo lució en la Pascua Militar del año 2022. Se trata de un favorecedor vestido largo de tafetán en color azul, de corte camisero, manga larga y escote en uve, con falda de vuelo y lazada a juego marcando cintura.

Además, la Reina tuvo un gesto muy significativo cuando arrecian los rumores de crisis matrimonial luciendo las joyas de su pedida de mano. Un juego de pendientes, collar y pulsera de brillantes y zafiros que los Reyes Juan Carlos y Sofía le regalaron hace 20 años, con motivo de su compromiso con el entonces Príncipe Felipe, en noviembre de 2003.

Un imponente conjunto que perteneció a la Reina María de las Mercedes y que Doña Letizia se puso por primera (y única hasta ahora) vez en la fiesta previa a su boda en el Palacio de El Pardo, el 21 de mayo de 2004.

Pero además de la grata sorpresa de ver a Doña Letizia volver a ver a lucir tan magnas joyas, la Reina también protagonizó la anécdota cuando la pulsera se desprendió de su muñeca y cayó al suelo. Un percance del que salió airosa, reaccionando con espontaneidad y agachándose en cuestión de segundos para recoger con total naturalidad, y sin perder la sonrisa, la valiosa joya con el Rey Felipe como testigo de excepción.

Saltándose el protocolo en lugar de avisar a alguno de sus ayudantes, flexionó ha flexionado las piernas y, con una gran agilidad, recuperó la pulsera y se la puso con discreción de nuevo en la muñeca.

Mientras tanto, las especulaciones sobre el matrimonio de los Monarcas que se dispararon a raíz del último libro de Jaime Peñafiel y posteriores insinuaciones en Twitter de Jaime del Burgo, siguen cogiendo fuerza en los mentideros y una vez fue Pilar Eyre en TV3 la que fue un poco más allá con una opinión nada políticamente correcta.

Según opinó la periodista en el plató de Tot es Mou en el que suele colaborar, a su juicio el matrimonio entre Don Felipe y Doña Letizia ya no existe como tal y ahora solo faltaría ver si seguirán juntos como los Eméritos Juan Carlos y Sofía u optarán por hacer vidas separadas.

