La viuda de Jaime Ostos amenaza con abandonar "De viernes" por una llamada

María Ángeles Grajal visitaba "De Viernes " junto a su hijo Jacobo Ostos pero una llamada provocó el enfado de la viuda de Jaime Ostos.

Este viernes 29 de marzo María Ángeles Grajal visitaba el programa "De Viernes" junto a su hijo Jacobo Ostos para ser entrevistada por los recientes enfrentamientos que han surgido entre ella y el resto de hijos que Jaime Ostos tuvo. Un enfrentamiento que se origina desde el fallecimiento del torero y surge por el reparto de la herencia de este.

La viuda de Jaime Ostos visitaba el programa para defender a su hijo Jacobo, a quien sus hermanos acusan de no ser hijo de Jaime Ostos y a quien han pedido una prueba de ADN. María Ángeles Grajal defendía a su hijo explicando que el enfrentamiento es entre ella y el resto de hijos de Jaime: "Estos cinco meses no tienen nada que ver con la historia de Jaime y mía, es otra historia, la de sus hijos conmigo". Pero aunque la entrevista se presuponía tranquila, hubo un momento que desestabilizó a la viuda de Ostos hasta el punto de amenazar con abandonar el plató.

La llamada que puso en tensión a María Ángeles Grajal

Fue la llamada de Gabriela Ostos, una de las hijas que Jaime Ostos tuvo con Consuelo Alcalá, la que desestabilizó a María Ángeles Grajal. Porque aparentemente, la viuda de Jaime Ostos había pedido al programa que Gabriela no interviniera, algo que expresó según supo quien llamaba:" En el contrato dije que no quería, ¿me oyes?".

Beatriz Archidona hacía oídos sordos a las quejas de María Ángeles Grajal y continuaba saludando a Gabriela, algo que enfadó de sobremanera a la viuda de Ostos: "¿Me estás oyendo? ¡Me voy!". Tuvo que ser Jacobo, que estaba en una sala contigua al plató, quien intercediera para que su madre se quedara y escuchar a su hermana.

A pesar de que finalmente María Ángeles se quedó en el plato, no pudo evitar volver a quejarse: "Yo en el contrato había pedido que no entrara esta persona". Fue entonces cuando el otro presentador, Santi Acosta, le contestaba: "Creo que no está, pero lo miramos después".

Por su parte, Gabriela Ostos intervino para explicar su punto de vista pero quiso evitar entrar en un enfrentamiento con Jacobo y María Ángeles y según terminó colgó el teléfono. En ese momento, Santi Acosta quiso puntualizar sobre las quejas de Grajal: "No estaba en el contrato que no pudiera haber llamadas. Que sepáis que no ha sido una encerrona".