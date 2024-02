Antes de romper la novia de Jacobo Ostos descubrió algo que no pudo superar

Momentos delicados para Mari Ángeles Grajal y Jacobo Ostos, a los que la suerte en el amor definitivamente no les sonríe. Días después de que saliese a la luz la ruptura entre la viuda de Jaime Ostos y el empresario andaluz José Gandía (se rumorea que por celos de la neumóloga) tras un año de discreta relación, ahora es su hijo el que ha roto su noviazgo con Mery Jim.

Una ruptura sorprendente que tuvo lugar hace apenas 5 días y que se produce escasos días después de que la pareja presumiese de anillo de compromiso en redes sociales, anunciando así una boda que (o mucho cambian las cosas) o no tendrá lugar por cómo ha acabado su relación, que solo ha durado 5 meses en los que parecían estar hechos el uno para el otro.

Y es que tal como se reveló en el magacín de tarde de Antena 3 Y Ahora Sonsoles fue Mery la que, a pesar de estar muy enamorada de Jacobo, decidió poner punto y final a su historia de amor al "descubrir algo que no ha podido aceptar". Destrozada, la joven podría hablar en los próximos días sobre esta inesperada ruptura que pone el foco en el carácter y las actitudes del hijo del torero, inmerso en una batalla mediática con sus hermanastros Jaime y Gabriela.

"Dejar a alguien cuando estás enamorada es muy duro. Tienes al hombre ideal en tu vida hasta que te das cuenta de que no es ideal", se apuntó en el programa presentado por Sonsoles Ónega, dando pequeñas pinceladas de los motivos por los que la joven "no pudo más": "Ella lo ha intentado y no ha podido, le ha sobrepasado. Es algo que ella no sabía y que conoció a las semanas de estar con él. Fue un shock pero intentó aceptarlo por amor. Finalmente no ha podido. Su vida giraba en torno a él. Decía que era feliz haciendo de asistenta. Le preparaba la comida a Jacobo, le hacía la cama... Pero ella era feliz así. Sin embargo, la ruptura es algo que no nos esperamos, nos va a sorprender. Y como no cambien las cosas, no se van a volver a juntar".

De momento estos misteriosos motivos no han trascendido pero Mery (tras borrar sus fotos con Jacobo en redes sociales) se ha pronunciado en Instagram matizando que guarda "un cariño enorme" al Dj y que "por dejar una relación no significa que tengas que estar peleándote y tirándote de los pelos".

La exnovia de Jacobo Ostos confirma que habrá entrevista contándolo todo

Eso sí, los más curiosos están de enhorabuena porque la propia protagonista de la noticia ha confirmado que "sí, habrá entrevista y comunicado oficial contando el por qué".

Y para testar el ambiente nada mejor que ver cómo funcionó este primer asalto mediático en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. De momento parece que el público no tiene claro del todo si le interesa o no este culebrón. De hecho, este martes Y Ahora Sonsoles registró en los audímetros un 12.4% de share y 957.000 espectadores. A saber, mejoró levemente la cuota respecto al día anterior (12.3%) pero ante menor número de televidentes que el lunes (994.000).