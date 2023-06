Un enfadado Vaquerizo equipara el "Cristo del Rey de la Muerte" con "maricón

El marido de Alaska suele estar abonado a la polémica y a la controversia pero su último episodio con la Legión Española ha provocado un auténtico tsunami en las redes sociales y ha saltado.

Adicto a las polémicas Mario Vaquerizo ya levantó ampollas hace no mucho con unas declaraciones en las que sostenía que ahora hay menos libertad que en la Transición y ahora ha vuíelto a reafirmarse en esta idea que tantas críticas le supuso.

Todo a raíz del revuelo organizado en redes hace unos días tras subir una foto suya luciendo una camiseta de la Legión que provocó un verdadero terremoto en los mares de Internet. Coincidiendo con su visita al plató del nuevo programa de Telecinco Así es la Vida, Sandra Barneda no dudó en preguntarle por la controversia.

Mario Vaquerizo responde a Sandra Barneda sobre su camiseta de la Legión

Muy enfadado, el marido de Alaska aseguró que "me da igual. Me toca el mismísimo coño. No sabía que era una persona tan importante en este país" a lo que Barneda le respondió que hay "símbolos y símbolos" pero Vaquerizo pidió respeto: "Quién soy yo para decir que un símbolo es bueno o no. Si pedimos respeto, respetemos todo. Creo en la libertad individual y de expresión. El problema no está en que te pongas una camiseta, está en esa gente que quiere cuestionarte a ti por ponerte esa camiseta. Me parece una falta de respeto, aquí últimamente no se tolera nada", dijo en línea a sus anteriores declaraciones sobre la falta de libertad actual.

El cantante insistió en que no tiene por qué dar expliaciones sobre lo ocurrido: "Yo no me tengo que justificar ante nada ni nadie porque no considero que haya hecho nada malo. Lo mismo que me he puesto todos los años una camiseta que pone "maricón", me puedo poner también la camiseta del Cristo del Rey de la Muerte porque me gusta mucho estéticamente hablando. Nadie es quién para cuestionarme, porque no me conoce. Y los que me conocéis no os ofendéis", concluyó.