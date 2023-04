Isabel Pantoja y Ana García Obregón: madres paralelas y distinta repercusión

La misma parte de la prensa que ahora asegura que la actriz y presentadora es una "mujer generosa" lapidó en la plaza pública a la tonadillera rozando incluso las acusaciones de delincuencia

La maternidad subrogada de Ana García Obregón ha movido a nuestro país. Todo el mundo habla. Los políticos también. De cualquier índole ideológica. La presencia de estos últimos es sospechosa en cuanto a electoralista. La maternidad subrogada no la ha traído a España, Ana García Obregón. Fueron muchos y algunos muy socialistas los que sacaran la bandera de esta generosidad llamada "vientre de alquiler" a partir del 2015 cuando el PSOE estaba a favor de esta "compra de niños". Ocho años después todo ha cambiado. Quizás por las amistades peligrosas de coalición. Y no es un grupo musical. Es el gobierno de nuestra nación.

Ana Obregón es madre a los 68 años. Fuera de nuestro país. En España no está permitido. Algo que hace que no sea ilegal. Es alega. Fuera de ley. Quizás sea el momento de legislar algo tan importante como es la "adquisición o compra" de un encargo, capricho o necesidad antes de nacer. En España si existiese legislación de la maternidad subrogada y aplicando las normas de la adopción, Obregón no podría haber optado a tener un hijo con su edad. En las adopciones dentro de las fronteras no se puede superar los 45 años entre padres e hijos. Es el límite. Suerte la que ha tenido la polifacética bióloga y todos sus oficios aparte". Es necesaria la legislación para suerte de los menos pudientes. Otrora se llamaba aborto. En aquellos momentos de nuestro país en los que existían los 3 preceptos para poder abortar y se tenía que huir a Francia o Reino Unido para someterse a la práctica abortiva.

Ana Obregón es "generosa" pero Isabel Pantoja rozó la "delincuencia"

En los últimos 10 días gran parte de la prensa hace una clara defensa de Ana García Obregón al nivel de una "mujer generosa. Muy generosa". Ha comprado su felicidad. En su derecho está. Para eso está la "pasta". Para comprar felicidad y apariencia pero no realidad social. Otra cosa es el Derecho del Menor. Nadie le ha preguntado al recién nacido. Lo que ocurre siempre. Esta misma prensa que hoy se pronuncia son los mismos profesionales que hace 28 años vociferaban sobre la adopción que realizaba Isabel Pantoja con su hija Chabelita en Perú. Meses después se destaparon y hablaron de "compra" por parte de Pantoja de una menor. Es una leyenda. Contada y televisada. Narrada está. Y de madrina María del Monte. El morbo en bandeja y gratis. Unos en silencio y otros con insinuaciones en un país que quiso ser progresista para los que necesitaban esta "bandera del progresismo".

Con Isabel Pantoja se rozó el argumento de la delincuencia con su actuación. Siempre insidioso. Los tiempos han cambiado. Y las filias y las fobias en cuanto a los personajes de los que se trata. Hoy para aquellos de hace 28 años, la actuación de Ana García Obregón es un acto de generosidad y de felicidad. La generosidad se desconoce, de momento. La felicidad se halla. En la persona de Ana Obregón tras la muerte de su hijo. Una desgracia para Álex. Ahora ha llegado la felicidad, para la actriz. Los légalos son otra historia. Es herencia y no compraventa.