Un ex de Telecinco cuenta todo sobre Teresa Campos y Bigote y levanta ampollas

Después de las demoledoras declaraciones que Edmundo Arrocet en la revista Diez Minutos el pasado miércoles, Yusan Acha Frías (amigo íntimo de María Teresa Campos y de toda la familia) le ha enviado un mensaje a Sandra Barneda en directo para que se sepa la verdad de la relación de la comunicadora y el humorista.

Aunque durante estos días se ha podido escuchar a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio arremetiendo contra Arrocet para defender a María Teresa, el que fuera director de Qué tiempo tan feliz no ha podido seguir callado y ha querido hacer pública su opinión y, sobre todo, sus vivencias al lado de la presentadora durante su relación con Edmundo.

"Teresa estaba muy enamorada y al principio fue muy feliz con Edmundo porque se sentía acompañada a diario, pero fue muy destructiva esa relación porque cuando ella ya estaba enamorada, él le dijo "yo soy un alma libre" comenzaba leyendo la presentadora de Así es la vida dejando a todos los colaboradores sorprendidos por la franqueza de sus palabras.

"Ella hizo el programa al limite porque cada tres meses no sabía si su pareja estaba viva o muerta. En cada vídeo y cada actuación me preguntaba por él" seguía leyendo Sandra Barneda, que no terminaba de reproducir el mensaje al ver que Carmen lloraba por el dolor de recordar esa situación.

Completamente hundida y sin poder apenas articular palabra, la hermana de Terelu desvelaba que "eso lo he vivido yo y he visto a mi madre llorar cada día y quiero que por lo menos ahora no se la humille, mi madre no está para defenderse, ¿hay que hacerle esto a alguien que no está? Esto es embarrar lo que ha sido mi madre".

Harta de las declaraciones de Edmundo y las de toda su familia que se han sumado al carro esta semana, Borrego dejó claro que "no lo puedo soportar más" porque lo que se ha contado son mentiras, ya que "mi madre estaba con el móvil sin vida por culpa de este sinvergüenza, no es justo ¿por qué le hiciste sufrir a mi madre los últimos años? Mi madre no levantó cabeza nunca más, no se puede hacer esto a un ser humano".