Terelu desenmascara a Alejandra: “Mi hija me dejó tirada cuando cumplió 18 años”

La misma información que ya destapó ESdiario hace mes y medio y "desmintió" Rubio la ha terminado corroborando la otra protagonista de la historia. Y todavía calla cosas que sabe Borrego.



La hija menor de Teresa Campos ha decidido romper su silencio en el programa Mañaneros que presenta Jaime Cantizano en TVE. Terelu Campos ha contado qué piensa de la actualidad en la que se encuentra inmersa su hija después de conocer el noviazgo con el hijo de Mar Flores. La hermana de Carmen Borrego ha pasado de puntillas sobre el tema. Se empieza con poco y se termina con mucho. Es cuestión de pasta. No al nivel de su hermana que es la jefa de la negociación crematística.

Alejandra y Carlo 💘 ¿juntos e ilusionados?



🗣️ Terelu Campos se sienta en 'Mañaneros' para dar su opinión sobre la supuesta relación de su hija#Mañaneros22F https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/JKJEBL2nXB — Mañaneros (@MananerosTVE) February 22, 2024

Terelu ha comentado que ese noviazgo no es un tema suyo sino de su descendiente. Y ella respeta mucho la libertad de Alejandra Rubio lo mismo que hizo su madre con su persona. Mucha libertad. La hija mayor de la comunicadora malagueña ha abierto un buen melón. La guerra que comienza entre ella y la periodista Pepa Jiménez, colaboradora del programa. Un tema que seguro que le gustará al director de contenidos de RTVE, José Pablo López, el hombre que ha puesto mucho en pie en televisión y nada le funciona. Esto es harina de otro costal u otro día.

Terelu Campos ha confirmado lo que publicaba el pasado 12 enero ESdiario. Una información en exclusiva que Alejandra y su coro celestial intentaban tirar por tierra. Ahora llega la mesías de la historia y lo confirma. Un nuevo gol de Alejandra a su programa Así es la Vida que presenta César Muñoz. “Mi hija cuando cumplió 18 años se fue a vivir sola y me dejó tirada…. Yo sé que esto que estoy contando le va a gustar” asegura la presentadora.

Información que fue desmentida por la protagonista “pobre niña rica” y aplaudida por algunos de sus compañeros. La mayoría. Se salvan dos. O tres si aparece Juan Luis Galiacho. Algunos de ellos quizás tengan miedo a que Carmen Borrego coordine las intervenciones de los colaboradores.

Terelu no ha contado la segunda parte de aquellos días donde la dejó su hija “tirada”. En aquel momento atravesaba el peor momento de su vida. Se recuperaba de una complicadísima operación de cáncer. Mucho dolor y tristeza en aquel verano de 2018. Alejandra no quiso estar con su madre en ese momento. Prefirió libertad. Carmen en más de una ocasión ha comentado en privado que fue la que tuvo que hacer el papel que no que quiso hacer su sobrina. No lo dijo una vez. Lo dijo varias. El papel de cuidadora.

Terelu Campos corrobora todo lo escrito por ESdiario hace mes y medio

Rubio entre diciembre y enero desacreditó a la prensa que no cuente la verdad y no le lame la oreja o el lomo. Tiempo al tiempo. Ahora ha sido su madre quien ha contado la verdad. Es una. Hay muchas más. Terelu Campos ha corroborado todo el escrito de aquel 12 de enero en este diario. Ha hecho falta tan sólo que transcurra mes y medio. Todo lo demás se verá muy pronto. Entre ellas, ellos y elles se devorarán.