Joaquín Prat rentabiliza el hachazo de Lequio a Carlo Costanzia por Mar Flores

El hijo mayor de la modelo abrió la caja de los truenos desenterrando una telenovela con muchos intérpretes y protagonistas famosos y ahora es como la casa de las dagas voladoras.

Si en su día el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr., abrió una puerta difícil de cerrar en el mundo del corazón en el programa De Viernes, otro hijísimo de famosos como Carlo Costanzia ha hecho lo propio y no solo ha implicado a sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia, sino a otros célebres televisivos como Alessandro Lequio o Makoke.

Y los cruces de declaraciones entre unos y otros parecen no tener fin... Este lunes el Vamos a Ver de Joaquín Prat en Telecinco, comenzó la semana con este inagotable asunto, más que nada porque Lequio es miembro del equipo de colaboradores, y el conde italiano optó por dejarle las cosas claras al hijo del que fuera su pareja.

Comprensivo, dijo entender "perfectamente que un hijo de Mar Flores no le tenga simpatía a Alessandro Lequio, asumo lo que me toca y no quiero entrar en conflicto con este chico". Eso sí, también matizó que "yo no defiendo ni vendo a nadie , simplemente me solidarizo con una mujer y con un hombre porque tanto el padre como la madre, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando así. Lo que pasó, pasó y lo que ocurrió, pues ocurrió".

Alessandro Lequio contesta a Carlo Costanzia desde su programa

Por lo demás, explicó una vez más que "yo en esa historia no tenia pareja y fui el único al que se le acusó hasta de la muerte de Manolete. Facturamos todos pero eso es historia y la historia hay que dejarla en el pasado".

Cabe recordar que en su entrevista, Costanzia atacaba tanto a Lequio como a Makoke: "Qué poca delicadeza. Ojalá eso no les pase a sus hijos. Me parece muy gracioso que un tipo como él, que ha vendido a mi madre por todos lados, la quiera defender o quiera decir algo u opinar de mi vida. Que yo he sido problemático, cuando a lo mejor lo he visto una vez en mi vida. O Makoke, que quiera opinar de mí cuando no la he visto en mi vida".

A falta de nuevas contestaciones (que seguro que habrá) y más novedades del culebrón, de momento al Vamos a Ver de Telecinco no le fue mal este lunes con el temita. El programa de Joaquín Prat anotó en su primera parte un 15.5% de share y 451.000 espectadores, sus datos más altos de los últimos tres días, y en el Vamos a Ver subió al 12.2% y 867.000 (las cifras más altas combinadas desde el 15 enero).