Belén Esteban rompe en el Deluxe una norma que llevaba a rajatabla

La colaboradora fue la última visita de la máquina de Conchita y quiso mostrar su cariño a la persona que más quiere y más la ha apoyado.

Belén Esteban apareció en el programa 'Deluxe' para someterse al último 'Polideluxe', y sorprender a todos los espectadores con una llamada inesperada. La colaboradora decidió telefonear en directo a su madre, Carmen, quien rara vez participa en programas de televisión, para transmitirle un mensaje muy importante, y las emociones se desbordaron en la conversación.

"Quiero hacer una llamada telefónica a una persona muy importante para mí", comenzó Belén mientras tomaba su teléfono para marcar el número de su madre y hablar con ella. "Hola mamá", dijo Belén. Y Carmen respondió: "Hola, ¿cómo estás?". La madre, que ha sido un apoyo fundamental para la colaboradora, nunca ha dejado de ver las apariciones de su hija en televisión a lo largo de los años y esta noche no sería una excepción, a pesar de las recomendaciones médicas de evitar verla por televisión debido a los nervios.

La madre de Belén Esteban diciendo que no pueden quitar Sálvame para poner tonterías y gilipolleces.



HISTORIA DE ESPAÑA pic.twitter.com/ZJ0V9hDnKE — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 17, 2023

"Estoy aquí con Conchita y con personas que quieres mucho, como María Patiño, Lydia Lozano... Y, mamá, nunca he hecho esto en televisión, pero quiero agradecerte la paciencia que has tenido conmigo todos estos años y todo lo que has tenido que soportar. Nunca has hablado de mí", expresó una emocionada Belén Esteban.

Carmen dejó claro que estaba "encantada de que mi hija me haya llamado" y aprovechó para "dar las gracias en mi nombre y en el de mis amigas y de todas las personas mayores a La Fábrica de la Tele porque nos han mantenido pegadas a la televisión durante estos 14 años".

Además, la madre de Belén aprovechó para enviar mensajes a los colaboradores, como a María Patiño, a quien le dijo: "La foto que más aprecio es la que tenemos el día de la boda ella y yo bailando". A Kiko Matamoros le comentó: "A pesar de las peleas, sé que te quiere y ella te quiere a ti". Y a Carmen Borrego le recomendó que " le dé un beso muy fuerte a María Teresa porque el día de la boda estuvimos hablando mucho tiempo a solas".

Firmo con lágrimas de sangre cada palabra de Belén Esteban #polibelén #ViernesDeluxe pic.twitter.com/Rf1a2Vx3NH — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 16, 2023

Belén no dudó en preguntarle a su madre qué iba a hacer ahora que se acaba 'Sálvame' y ella respondió de manera clara: "Seguiré viendo 'Sálvame', aunque creo que nos harán el favor de mostrarnos cinco horas de tonterías y tonterías". Belén la corrigió rápidamente: "Bueno mamá, eso no, vienen otros programas".