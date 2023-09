El hachazo de Terelu a Ana Rosa sonroja a Sonsoles Ónega en plena exclusiva

El día más duro para las hijas de María Teresa Campos todos querían la primicia y solo la consiguió ella, pero no fue lo único que se llevó dejando atónitos a todos los espectadores.

Ya lo dijo la propia Terelu Campos desde el tanatorio donde despedían a su madre, María Teresa: el resto de España pierde a una leyenda del periodismo y la comunicación de su país, pero ella y su hermana Carmen pierden una madre...

En un día tan complicado para ellas y con todo el mundo pendiente, los medios competían por lograr las primeras palabras de Terelu y Carmen Borrego para su programa, y la primicia no se la llevó Telecinco (donde han trabajado los últimos años ambas) sino Antena 3. Y en concreto, Sonsoles Ónega.

La hija mayor de María Teresa entró en directo en Y ahora Sonsoles para recordar a su madre y agradecer el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido.

No en vano, la periodista marcó generaciones con su éxito en televisión, porque ella fue una pionera en el medio y lo hizo con valentía, sin prejuicios y coraje, explicó Sonsoles Ónega. Unas palabras que hicieron a Terelu recordar a Fernando Ónega, el padre de la presentadora, y asegurar que él se lo inculcó mejor que nadie.

Además agradeció a Sonsoles personalmente que fuera ido al tanatorio a despedir a María Teresa, añadiendo que siempre haya estado pendiente de ella: "Nunca me he sentido sola por tu parte, y eso no lo olvidaré jamás".

El hachazo de Terelu Campos que no pasó desapercibido en redes

Teniendo en cuenta que en Telecinco todos los ojos están puestos en el "advenimiento" de Ana Rosa Quintana como salvadora de las audiencias que no remontan y que precisamente será para suplir al extinto Sálvame que Mediaset cercenó de la parrilla, no pasaron desapercibidas las palabras que Terelu dedicó a la hoy presentadora de Antena 3 y que competirá directamente con lo nuevo de la cadena de Fuencarral.

Terelu Campos a Sonsoles Ónega: “Cuando por fin presentaste un programa tú sola, María Teresa dijo que eras la digna sucesora de la 'reina de las mañanas', Sonsoles”



¿Bofetada a dos manos a AR?pic.twitter.com/Ot4Y2Wd0oL — Bérnar (@BernarGM) September 5, 2023

Vamos, que Ónega rivalizará directamente con Quintana por las audiencias de las tardes diarias, y por eso el menaje de Terelu se interpretó como un zasca a Ana Rosa: "Cuando empezaste el programa ella (María Teresa) dijo que eras la digna sucesora de quienes somos o hemos sido las reinas de las mañanas", le dijo emocionando en directo a Sonsoles.

ZASCA de Terelu Campos a ANA ROSA QUINTANA y @mediasetcom en @atresmediacom



"Teresa Campos decía que tú Sonsoles eras su digna sucesora como" Reina de las mañanas". pic.twitter.com/aetTU2MDC1 — Locura (@Locura__) September 5, 2023

Todo ello en una tarde en la que, de momento y a la espera de que llegue Ana Rosa Quintana con TardeAR, Y Ahora Sonsoles sigue mandando en los audímetros. Este martes con un 12% de cuota de pantalla y 856.000 espectadores para Antena 3 frente a lo que a esas horas estaban haciendo Así es la vida (10.4% y 903.000), 25 Palabras (8.7% y 601.000) y Reacción en Cadena (9.6% y 798.000).