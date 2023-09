Las palabras de Terelu y Carmen Borrego tras recibir a Pedro Sánchez impactan

La muerte de María Teresa Campos ha generado una reacción sorprendente alrededor de su familia, que no ha podido evitar momentos de lo más llamativos, hasta con el presidente del Gobierno.

Después de un día tan complicado como emocionante por la cantidad de muestras de cariño y homenaje que recibieron sobre su madre, Terelu Campos y Carmen Borrego salieron del interior del Tanatorio de La Paz para atender a todos los medios de comunicación que cubrían la capilla ardiente de su madre, María Teresa Campos. Muy emocionadas, las dos hijas de la conocida presentadora de televisión agradecieron el cariño y respeto mostrado durante este martes, desde que se conoció la noticia de la muerte de la periodista.

"Somos todos compañeros, ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de muchos que no estáis aquí y ella hubiese querido que os hubiésemos tratado", confesó Terelu, que empezaba hablando ante las cámaras.

Su hermana Carmen, que le cogía de la mano, también ha aprovechado el momento para agradecer todo el cariño que los medios han mostrado hacia su madre y el respeto que han tenido hacia ella desde el domingo pasado cuando ingresaba en la Fundación Jiménez Díaz a causa de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda.

Terelu Campos no pudo evitar las lágrimas ante la prensa

"Vosotros habéis perdido a una de las más grande profesionales del país, pero nosotros hemos perdido a nuestra madre", señaló Terelu, que no podía evitar las lágrimas. "Ha sido un camino muy difícil y muy largo, ha sido un camino de casi un año, que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto a ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía tener intocable su dignidad por eso siempre hemos rogado que se preservara su imagen, creíamos que eso era un daño moral hacia ella innecesario", matizó.

Carmen, por su parte, añadió que su madre "se ha ido con el cariño de sus hijas, de sus tres nietos, de sus hermanos y rodeada de mucho amor" y que durante todos estos meses "hemos intentado devolverle todo el amor que nos ha dado a nosotros".

Terelu anunció que "ella descansará en Málaga con su madre y con sus hermanos" porque era su último deseo y continuaba dando las gracias "a todas las personas anónimas que han tenido un gesto de cariño, a las personas que han puesto algo por todas los canales de difusión".

Tras estas palabras, muy emocionada se rompía ante las cámaras al ser preguntada si cree que se ha ido sabiendo todo lo que sus seres queridos y resto del país la querían: "Esperamos que sí".

Aluvión de profesionales de todos los sectores en el adiós a María Teresa Campos

Fiel de reflejo de ese sentimiento fue lo que se pudo ver y percibir a lo largo de toda la jornada, en la que no quedó ni un solo profesional del mundo de la comunicación, la televisión y el periodismo sin manifestarse, pero tampoco del mundo de la cultura e incluso de la política.

📺🌹Adiós multitudinario a María Teresa Campos



🗣️ "Una de las grandes comunicadoras de la historia", señala Pedro Sánchez en su llegada al Tanatorio



👑 El rey emérito también recuerda a la maestra de la televisión



— Antena 3 Noticias (@A3Noticias) September 5, 2023

Hasta el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió al tanatorio para despedirse de María Teresa y apoyar a sus hijas en este delicado momento.

El líder del PSOE atendió a la prensa para referirse a la presentadora como "una amiga, no teníamos una relación tan estrecha en ese aspecto, pero sí tuvimos una comunicación muy recurrente en la que intercambiamos pareceres, ella siempre me daba mucho su opinión y siempre me demostró ser una mujer entrañable, una mujer muy comprometida con su tiempo y creo que un referente que trasciende el mundo de la comunicación".

Pedro Sánchez asegura que Teresa Campos "no solo rompió el techo de cristal"

A juicio de Sánchez, "fue una mujer polifacética que dio ejemplo en muchas cosas, siempre enarboló la bandera del compromiso y el respeto… Ha sido una mujer que ha abierto mucho camino a las mujeres periodistas, no solo rompió techos de cristal sino que rompió muchos esquemas en la comunicación, innovando en los programas y representando a muchas generaciones que nos acercábamos a la pantalla de televisión para poder verla… Insisto, yo tuve el placer de poder ser entrevistado por ella y desde entonces tuvimos una relación bastante constante y siempre me pareció una mujer comprometida, muy conocedora de la actualidad, hasta cuando comenzó la enfermedad mantuvimos ese contacto. Lo único que puedo decir en nombre del Gobierno de España, a ella y a su familia es gracias, por tanto, hizo mucho, mucho bien a la sociedad".