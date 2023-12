Marta Robles deja a Susanna Griso al borde de las lágrimas tras un año horrible

La presentadora de Espejo Público protagonizó una entrevista llena de emoción con su amiga y compañera tras confesar su delicado estado de salud y el de sus dos hijos. Llanto a flor de piel.

La veterana periodista Marta Robles volvió en las últimas horas a la primera línea de actualidad por su vida íntima y privada, tras desvelar ella misma que culmina un 2023 muy complicado para ella tras haber tenido que ser operada de dos tumores que se sumaron a una delicada racha de salud de sus dos hijos.

La también escritora se sinceró en redes sociales comentando que "no es que esté acusando a nadie de mentir -que también-, sino más bien de manipular la realidad hasta dejarla convertida en una pura caricatura de sí misma, enfrentarse a su vulnerabilidad extrema, cuando les toca aceptar la enfermedad, los accidentes, las tragedias y tantos imprevistos malvados que reparte la vida sin compasión".

Y con este panorama sobre la mesa, este viernes no dudó en acudir al plató de su amiga Susanna Griso en Espejo Público para ahondar en detalles en una entrevista de lo más emotiva en la que habló largo y tendido sobre lo difícil que ha sido este año en su familia: "Lo primero que quiero decir es que estoy perfectamente y no tengo ningún problema", comenzó aclarando para añadir que "la palabra cáncer estigmatiza mucho".

Lo que no quita para que "2023 sea un año que quiero dejar atrás porque lo hemos pasado muy mal en mi casa. Hemos tenido un hijo enfermo y otro accidentado", explicó admitiendo que "te quedas anestesiada" cuando recibes una noticia así, aunque ahora sus dos hijos "están perfectos".

Aunque Marta Robles se ha decepcionado mucho con algunas personas que no le han apoyado durante este tiempo (gente a la que "le pongo una cruz y no se la quito"), se queda con los que sí han estado, como la propia Susanna Griso. "Fuiste una de las primeras en saber todo, por eso te llamo little sister", le dijo a la presentadora de Antena 3.

"Hubo un momento en el que no podía más. Soy la mamá de la casa y me cayó todo encima. Cuando comenzamos a salir de todo, fue cuando me comunicaron los dos tumores", relató explicando que "lo hice público porque damos una imagen en redes sociales de éxito y sonrisas y nunca la cara B".

"Soy frágil y así lo siento", admitió en una conversación que dejó al borde las lágrimas a presentadora y colaboradora, recordando algunas anécdotas entre las dos. "Recuerdo un gintonic con las dos llorando", comentó Griso, que preguntó a Robles sobre la lección que ha aprendido: "La salud es lo más importante y luego creo que para sobrellevarla hay que mantener a raya la cabeza".