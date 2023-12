El hachazo definitivo de Isabel Preysler a Vargas Llosa da alas a Pablo Motos

Mucho había tardado la reina de corazones en asestar el golpe de gracia al escritor y premio Nobel, última pareja de la diva y la única que le dio "calabazas" en su vida sentimental...

Tras conocerse la noticia que de Isabel Preysler volverá a ser abuela de la mano del tercer embarazo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, la 'reina de corazones' acudió este jueves a El Hormiguero en medio de una gran expectación para promocionar su último trabajo, un documental para Disney+ en el que revela todos los secretos de su Navidad.

Saludando a su hija Tamara Falcó (colaboradora del programa de Antena 3 desde hace ya tiempo) antes de comenzar la entrevista, Isabel accedía a quedarse a la tertulia posterior en la que podría hablar sin tapujos con su hija sobre cualquier tema: "Yo le he dicho que tiene que intervenir más. Los demás tiene más experiencia y por eso Tamara va con más cautela".

Por lo demás, Preysler avanzó sus planes navideños para este año confirmando que "·nos reuniremos todos en Miami. Viajamos todos: Tamara, Íñigo, Ana, Fernando, los pequeños y yo". En cuanto al menú que se degustará en su mesa, reveló: "Es un menú complicado, cuando cenamos en Madrid el pavo lo hace el padre de Fernando que hace un pavo maravilloso. Cuando viajamos a Miami se hace carne para los que no toman pavo, Julio no toma ni carne ni pavo, hay que hacer una pasta, también para los niños. Se hace de todo".

El menú de la boda de Tamara Falcó que solo entendieron los especialistas

Si le preguntan por la boda de Tamara, aseguró que se lo pasó muy bien a pesar de toda la gente que había debido a que todos le corroboraban lo feliz que veían a su hija. A pesar de esto, reconoció que, al igual que Pablo Motos, no entendió el menú de la boda: "La boda de Tamara era para muy entendidos. Según Tamara e Íñigo yo no estaba entre los entendidos. Lo hicieron con todo el amor del mundo". "El catering del principio fue fantástico, la cena es criticable y se puede criticar durante un año" añadió el presentador.

A la hora de definir a sus hijos, la reina de corazones se derritió en elogios hacia cada uno de ellos entre los que destacó sus cualidades: "Chabeli es un amor, es como la madre de todos, pero la madre de su padre, Julio, mi madre... madre de todos sus hermanos, por supuesto de sus hijos y su marido. Cuida a todos". Sobre Ana Boyer comentó: "Es la que hace muchas cosas y todas las hace bien, una madre estupenda, una compañera ideal para Fernando, es su maravilloso agente de viajes, compañera de viajes, me encanta ver como viajan los cuatro por todo el mundo, son una familia verdaderamente feliz". "Julio es el más independiente de mis hijos pero tiene mucho sentido del humor. Yo me río con él pero él se ríe de mí" añadía.

A pesar de la distancia, Isabel sigue muy cerca de sus hijos sin perder detalle de sus vidas: "Enrique es un padrazo, desde que tiene sus niños no hay nada más importante en el mundo que sus tres hijos, deja todo por sus hijos. Es un gran trabajador como lo era su padre, o más. Es muy perfeccionista". Con Tamara a pocos metros muy pendiente de lo que decía sobre ella, comentó: "Lloramos de risa con ella, todos. Es la más divertida de todos, es la que nos da alegría, es la alegría de la casa".

La vida sentimental de Isabel Preysler y su recuerdo de Miguel Boyer

Emocionada al recordar lo importante que fue Miguel Boyer en su vida y en la de sus hijos y lo mucho que cambiaron sus vidas con su enfermedad, Isabel Preysler confesó que "yo creo que soy fuerte pero cuando Miguel se enfermó me di cuenta de que era fuerte de verdad. Fue muy duro lo de Miguel, había mañanas que yo no me quería levantar de la cama, que tu vida cambie 180º en un segundo es muy duro. Para todos los de la casa fue un cambio tremendo, estuvo dos meses en la UCI y después dos años y ocho meses enfermo, le cuidamos muchísimo, fue el centro de toda la casa pero era durísimo".

“En ese momento me di cuenta de lo fuerte que era de verdad”, @isabelpreysler recuerda la enfermedad de Miguel Boyer #PreyslerEH pic.twitter.com/lsYxWmEsS0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2023

Reconociendo que el amor ha ocupado un lugar muy importante en su vida, desveló qué tiene que tener un hombre para enamorarla: "Yo tengo que admirar a las personas, lo que más admiro es la inteligencia, cuando la admiro y la encuentro, eso es un paso muy grande. Inmediatamente después el sentido del humor y la ternura".

Habiendo cerrado completamente la última etapa de su vida al lado de Mario Vargas Llosa, Isabel hacía referencia a su ruptura dando el carpetazo definitivo con un sentencia en forma de desprecio infinito hacia el Premio Nobel de Literatura, felizmente reconciliado con su exmujer, Patricia Llosa: "Con los años todo duele menos, la última no me dolió nada", dijo en referencia al escritor.

Independiente y trabajadora, Isabel Preysler dejaba claro que para ella es muy importante la independencia económica, algo que le ha inculcado a sus hijos: "Yo le he dicho a mis hijos que hay que trabajar, ser independiente, no depender de tus parejas económicamente. Yo no lo era cuando me casé con Julio pero me prometí que eso no me iba a volver a pasar nunca más y así ha sido". En el momento que está de su vida, Isabel no cierra definitivamente la puerta al amor aunque ve complicado que otro hombre llegue a su vida: "Veo muy difícil enamorarme y perdidamente lo veo imposible casi".

#Audiencias I



🙌 RÉCORD de temporada para @El_Hormiguero, que es LO+VISTO de toda la TV con la visita de @isabelpreysler



💥 Consigue 2.758.000 seguidores de media, un 20,6% y 5.549.000 espectadores únicos



🏆 Arrolla en la noche y deja sin opciones a sus competidores pic.twitter.com/5n66UULPpp — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 15, 2023

Confesiones impactantes y muy morbosas que demostraron que la reina de corazones sigue teniendo mucho tirón, como se pudo comprobar en los audímetros este jueves, donde El Hormiguero de Antena 3 arrasó con un 20.6% de cuota de pantalla y 2.758.000 espectadores, sus cifras más altas de la temporada.