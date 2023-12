El "semen en la cara" destroza a Carmen Lomana y hasta su enemiga se apiada

Lo de la celebrity más pija de la televisión no tiene parangón. Y lo de los micros abiertos que pillan a la gente in fraganti tampoco. Ni siquiera Pilar Vidal ha querido hacer leña.

Por más meteduras de pata que tienen los televisivos día sí y día también por no fijarse en si lo micros está o no están abiertos, si están o no están en directo, no hay jornada en la parrilla en la que alguno no se lleve un disgusto por hablar cuando no debía.

Y el que se llevó este jueves Carmen Lomana en Espejo Público fue de órdago. Cuando los colaboradores de la sección de sociedad se sentaron en el sofá de Susanna Griso para comentar los temas de actualidad, Lomana pensó que en ese momento el matinal de Atresmedia estaba haciendo una pausa para publicidad y habló sin tapujos de un tema como mínimo delicado.

Todo comenzó porque comentó que el semen es muy bueno para la piel, algo que sorprendió al resto de colaboradores que no dudaron en preguntarle si eso lo sabía por experiencia propia: "Si sobraba algo de semen, me lo ponía", respondió espontánea y sin filtros Lomana.

Ante tremenda confesión, Susanna Griso se apresuró a aclarar que el programa se emitía en horario infantil protegido y que este tipo de asuntos no se contemplan en dicha franja. Rápidamente si hizo una pausa publicitaria.

A la vuelta de publicidad, se pudo ver a una Carmen Lomana muy afectada y a la presentadora explicando al público que sus declaraciones habían sido fruto de un despiste por pensar que en ese momento no estaban emitiendo.

La que ha liado Carmen Lomana “ Si sobraba algo de semen me lo ponía “ y luego Zascas con Pilar Vidal pic.twitter.com/0aVy4fVwWz — TVMASPI (@sebas_maspons) December 14, 2023

Como sería que hasta su gran enemiga pública número uno Pilar Vidal (con la que se las ha tenido tiesas en el programa varias veces) después de reírse del lapsus de su compañera quiso echarle un cable: "Lomana, por una vez estoy de acuerdo contigo. El sexo nos va a unir". Además, recalcó la importancia de que una mujer "de la edad de Carmen" hable de un tema como el sexo sin ningún tipo de pudor o tapujos.