Francisco Almoguera, padre de los dos hijos de Carmen Borrego, podría hablar

El primer marido de la hija menor de Teresa Campos hasta ahora ha mantenido silencio, pero podría contar pronto su versión de su matrimonio y la custodia arrebatada de sus dos hijos

Paco es anónimo. De momento. Almoguera es el primer marido de la hija menor de Teresa Campos. Hasta ahora ha mantenido silencio. De momento. Según ha podido saber ESdiario, el padre de los dos hijos de Carmen Borrego podría contar su versión de su matrimonio y la custodia arrebatada de sus dos hijos. Francisco no ha querido contar nada. Tan sólo fueron las dos hermanas Campos quienes lo nombraron en el extinto Sálvame con el tema de aquel reloj que no quiso devolver y que era propiedad del padre de Terelu y Carmen. "Ha llegado el momento", dice el entorno cercano de Estepona donde veranea Francisco Almoguera.

En la urbanización Parque Antena conocen bien la historia de Carmen Borrego y su ex marido y padre de sus dos hijos. Un bien inmueble que heredó de los padres Paco Almoguera. Un personaje que aún no ha aparecido en este histoira. Según ha podido saber ESdiario, Almoguera luchó hasta la saciedad por la custodia compartida o exclusiva de sus dos hijos. Largos años de litigio y mucho dinero aportado por Teresa Campos al abogado para conseguir que la custodia de sus dos hijos fuera para su hija y no para su yerno. Aquellos años de lucha, Francisco no los ha olvidado. El pasado siempre vuelve.

💥José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en su exclusiva para la revista @semana_revista: "Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre" 💥 pic.twitter.com/oQVI0rCYW5 — Seram1 (@Seram110) April 2, 2024

Francisco Almoguera podría hacer semblanza de la madre de sus dos hijos. Todo se empieza a cocinar. José María Almoguera podría encontrar en su padre un buen aval a sus palabras en la revista Semana. Una versión que no coincidiría con el cambio de opinión de Gustavo Guillermo estos últimos días en el programa TardeAR que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco. El tercer 'hijo' de Teresa Campos comentaba esta semana días que en la casa todos han llorado por el primogénito de Carmen Borrego.

Gustavo Guillermo conoce a la perfección qué relación han tenido los nietos con la abuela y también las hija con la madre. Una cosa es la novela y otra la ficción. A Gustavo le cuesta arrancar. Está dosificando. Está tímido. No sabe por donde deambulará . Lo hará. Pronto contará cuando tuvo que ir a Málaga por su jefa porque la llamó llorando diciendo que se sentía muy sola. Gustavo también deberá contar qué tuvo que hacer Teresa Campos para que su hija tuvieses la custodia de sus hijos. Llegará el día. Para unos y para otros. Francisco y Gustavo. Gustavo y Francisco. Hombres que conocen del pasado de Carmen Borrego. De sus hazañas y heroicidades. También de sus destrezas. Ni Gustavo ni Francisco pueden ver a Carmen. Otra cosa distinta es su papel de madre. Otro tema.