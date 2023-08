Vaquerizo se venga de Jorge Javier Vázquez y estalla: "Me cago en tu p... madre"

El popular cantante y marido de Alaska ha respondido a las críticas políticas que les ha dedicado el presentador de Mediaset y le ha dado toda una lección y colección de 'zascas'.

El pasado mes de marzo, hace 5 meses ya, Jorge Javier Vázquez escribía en su blog de Lecturas:

"Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario. Para que os hagáis una idea: cuando estudiaba B.U.P. llevaba forrada mi carpeta con fotografías de la cantante. Y quizás podría haber permanecido calladito durante un tiempo más pero, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, el post estaba al caer. Así que, para qué dilatarlo más.

Estuvo Mario Vaquerizo en Déjate querer y dijo: 'Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho'. Vaya. ¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón".

A partir de ese momento comenzaba Jorge Javier una colección de descalificaciones políticas a la pareja de artistas, sin que ellos hayan contestado al presentador de Mediaset, sólo han neutralizado las críticas del de Badalona.

Pero ahora Vaquerizo ha roto el silencio y ha contestado con contundencia a Vázquez, hablando de él, de la cancelación de Sálvame o de la polémica que han generado sus camisetas, que tanto molestan a la izquierda y al propio Jorge Javier Vázquez.

Lo ha hecho en el podcast El Sentido De La Birra: "Jorge puede tener su opinión, quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine sobre lo que piensa de mí en ese momento. Yo lo respeto, pero… Jorge Javier, no me conoces".

Mario Vaquerizo ironiza sobre "la superioridad de Jorge Javier. Respeto, pero no lo comparto. ¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí. Me da igual lo que pienses".

Y sobre el fin de Sálvame dice que "ha desaparecido porque todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar. Y no pasa absolutamente nada. No hay que verlo como una traición".

Mario Vaquerizo y las camisetas

Además, ha estallado por la polémica de sus camisetas. El cantante publicaba un vídeo junto a un integrante de las Nancys Rubias y llevaba una camiseta en la que se leía el lema una, grande y libre y una imagen del Valle de los Caídos.

Mario Vaquerizo se pronunciaba y estallaba: "¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no? Y que encima pidas la cancelación y que anulen un concierto. Me cago en tu puta madre".

«Yo no creo en la cancelación, creo en la libertad individual de cada uno y en el derecho a expresar lo que uno sienta. Yo no busco el reconocimiento de los demás, busco el reconocimiento en mí mismo. Pero, si no les gusta, que no me impidan seguir haciendo lo que yo quiero hacer", en relación a la petición de cancelación de sus conciertos que han recibido algunos ayuntamientos.