Preocupación: Teresa Campos no acude a la boda de su más íntima amiga

La famosa comunicadora malagueña no pudo asistir, pero no por deseo sino por obligación: su deterioro de estado físico y de salud es evidente y ahora prefiere vivir en soledad.

La comunicadora malagueña no ha podido asistir al último gran evento al que estaba invitada. El pasado viernes día 30 de junio, Teresa Campos tendría que haber asistido a la celebración de la boda de una de sus mejores amigas y confidentes en los últimos años. La celebración tuvo lugar en El Horno de Ángel en Madrid. Un almuerzo a mediodía. La boda civil tuvo lugar en la intimidad unos días antes. Teresa Campos fue la primera persona en conocer por la propia Meli Camacho que había decidió contraer matrimonio con su pareja después de 30 años de convivencia.

Teresa Campos ya no ha podido asistir. Su deterioro es notable. Sus ganas están aminoradas. Teresa Campos vive en soledad. Apartada del mundanal ruido. Todo estaba preparado para que Teresa Campos hubiera podido asistir a la boda de Meli Camacho sin hacer ruido y sin expectación mediática. Fue Teresa Campos la que declinó su presencia. Quiere vivir tranquila. En compañía de Gustavo Guillermo, su hombre de confianza, y Lula, su perrita. El día a día de Teresa Campos transcurre sin mucho movimiento en casa.

Terelu y Carmen Borrego, visitas las justas

Pocas visitas. Sus nietos acuden en pocas ocasiones. Contadas con los dedos a lo largo del año.. Sus hijas lo justo. Los domingos es día de almuerzo en la casa de Terelu Campos. Hasta el domicilio de la casa de la mayor de las Campos la traslada su tercer hijo, Gustavo. Todo lo demás es leyenda. El tiempo contará la verdad. Sólo el tiempo. El tiempo es justiciero.

Edmundo Arrocet

Meli Camacho ha sido y es amiga de Teresa Campos. Para la comunicadora, Camacho ha sido su referente en sus veranos en Marbella. En su casa marbellí se refugiaba cuando no quería ser pillada por la prensa. Y en aquella época en la que aún no tenía vivienda en Málaga. Otras veces optaba por hotel donde era tratada como en su hogar en la capital de la Costa del Sol Meli la ha cuidado y también la advirtió en momentos donde aparecieron en la vida de Teresa Campos compañías peligrosas. Meli Camacho nunca dio el beneplácito a su relación con Edmundo Arrocet. Teresa Campos no quiso escuchar, ni ver. Y todos la respetaron aunque no callaron.

Las hijas de Teresa Campos no estaban invitadas a la boda de Meli Camacho. Ya no tienen la relación que contaron en otros tiempos. Quien si estuvo en la boda fue el hombre que acompaña siempre a Teresa Campos, Gustavo Guillermo. En la mesa donde tendría que haber su jefa y segunda madre, Teresa Campos.