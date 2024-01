Sergio Rico vuelve, un año después, a El Rocío, donde tuvo su grave accidente

El futbolista estuvo varias semanas en coma después de sufrir un accidente con un caballo en El Rocío en el año 2023.

Hace más de medio año el futbolista del PSG, Sergio Rico, sufrió un accidente en las fiestas de El Rocío que estuvo a punto de terminar en desgracia. El portero español sufrió un traumatismo craneoencefálico tras recibir varias patadas de un caballo en la cabeza que derivó en una hemorragia y que obligó a que Sergio estuviera en coma durante varias semanas.

Fueron semanas muy angustiosas para toda su familia, especialmente para su mujer Alba Silva, que no se separó de él ni un segundo durante las semanas que pasó en el hospital. A pesar de lo angustiosas que fueron esas semanas en las que no se sabía que iba a suceder con él, Sergio Rico logró recuperarse sin mayores problemas y salió del hospital por su propio pie y junto a su mujer.

Ahora, casi un año después, la pareja ha regresado al lugar donde el portero del Paris Saint-Germain sufrió el fatídico accidente y han hecho balance sobre este año en el que Sergio se ha centrado en su recuperación.

Sergio Rico vuelve a El Rocío junto a su mujer, Alba Silva

La pareja ha regresado a El Rocío para volver al mismo lugar donde el año pasado vivieron un infierno y agradecer a la virgen la recuperación que Sergio Rico ha tenido en estos meses y, especialmente, que todo quedara simplemente en un susto. El medio Europa Press les ha captado saliendo del santuario y ha podido hablar con el futbolista, quien ha expresado su felicidad: "Todo ha salido muy bien, hay que dar gracias a la señora, siempre. Estoy muy bien, y estando cerca de ella, mucho mejor".

Aunque el futbolista se encuentra mucho mejor, el pasado mes de diciembre confirmaba que todavía no tiene el alta médica para volver a los terrenos de juego: "Cada día mejor. De momento sigo en Sevilla, aún no tengo el cien por cien del alta médica. Sigo en Sevilla por revisiones y por no coger aviones cada vez que tenga que venir".

Y es que el trauma que sufrió la pareja fue muy fuerte, y provocó que Alba Silva, la mujer de Sergio, tuviera que recibir ayuda psicológica para superar ese trauma mental: "Estoy en terapia y me ayuda bastante. Pero necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado estos últimos meses... Aún sabiendo que está todo más o menos controlado, sigo teniendo muchas ganas de llorar todo el tiempo".