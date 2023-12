Sergio Rico: "Perdí 20 kilos, pero soy el que menos he sufrido"

El portero del PSG concede su primera entrevista tras su accidente en el Rocío, que le mantuvo varias semanas en coma, y narra el drama personal que ha tenido que afrontar

El sábado 27 de mayo, el PSG ganó el título liguero en Francia. Pero al día siguiente, uno de los integrantes de su plantilla, el portero español Sergio Rico, se cayó de un caballo mientras hacía el Camino de El Rocío. El guardameta estuvo hasta el mes de agosto ingresado, pasando incluso 26 días en en coma. Anoche, en 'El Partidazo' de la COPE, el guardameta sevillano concedió su primera entrevista desde el terrible suceso en Huelva.

"Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien", dijo Rico, quien tiene limitada la práctica de cualquier tipo de ejercicio que le haga superar "las 130 pulsaciones". "Pero duermo de maravilla, como un bebé", bromeó el portero. Eso sí, dice no recordar nada del accidente."Recuerdo llegar a Málaga, me recogió un amigo con el coche y conducir dirección a Ayamonte... Y no recuerdo nada más hasta que desperté en el hospital". Rico asegura que pese a que ha pasado "por los sitios por los que pasé" es en vano, "porque no me acuerdo de absolutamente nada".

🗣️ Sergio Rico, en @partidazocope, sobre las secuelas del accidente



😳 "Perdí casi 20 kilos"



😅 "Duermo como un bebé, igual que lo hacía antes"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/DTODnaZdNr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 14, 2023

Sedación con fentanilo

En el momento en el que despertó, a Sergio Rico le preguntaron si reconocía a su esposa, Alba. "Dije que era mi mujer", declaró el futbolista, que reconoció que se lo han contado porque tampoco lo recuerda: "Tampoco me acuerdo. Cuando desperté, creo que estaban conmigo mi mujer y mi madre". "Mi sedación fue con fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso. Alba, mi mujer, me cuenta muchas anécdotas que pasamos con las enfermeras y familiares y no me acuerdo de nada", dice.

Lo que sí recuerda, claro, es su evidente cambio físico. "Perdí 20 kilos... Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos, pero afortunadamente no tengo secuelas psicológicas". "Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la media. Mi pensamiento no ha cambiado He tenido mucha suerte,no tengo secuelas, me acuerdo de todo lo anterior al accidente, coordino al hablar, todo perfecto. Es un milagro, así lo dicen los médicos. Estamos aquí para seguir dando guerra y deseando volver al terreno de juego", finalizó.