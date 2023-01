La principal diferencia entre el despecho de Shakira y el de Marta Sánchez

Marta Sánchez presentó este miércoles oficialmente su nuevo sencillo, Contigo y se abrió en canal. La artista, que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, habló sin tapujos sobre qué significa este tema tan especial para ella y de lo que ha intentando exponer ante todos sus fans.

Sin perder el sentido del humor, Marta bromeó con que le ha pasado lo contrario que a Shakira: "Nos han tocado momentos emocionalmente diferentes, yo estoy disfrutando de una época de plenitud en el amor" y definió este sencillo como un trabajo en el que expone su "enamoramiento, paz y tranquilidad", tanto que ha aprovechado para advertir muy sonriente: "Dejadme que goce de este enamoramiento".

Y es que Sánchez aseguró que "no he sido tan explícita" cuando explicó en una canción una ruptura como lo ha hecho ahora Shakira con la Sesión 53 de Bizarrap y además, tampoco "he tenido que hacer alusión a terceros, simplemente me he despachado a gusto". La artista recordó en este sentido que "en el Soy yo decía "esa mujer que perdiste una vez", pero no menciona a nadie", puntualizó en referencia al "Clara-mente" o al "sal-Pique" de Shakira. Eso sí, también confesó que, hacer esto, más que "curativo, es desahogarte un poco".

Muy emocionada con su nuevo sencillo, la artista adelantó que no tiene ningún miedo a ponerse en la carretera para comenzar su gira, ya que "me gusta estar en activo y es parte de mi cuerpo. Me siento más viva y más joven, hay que moverse, mantenerse activa".

Marta Sánchez se siente casada sin necesidad de pasar por el altar

En cuanto a cómo lleva las giras su novio, Federico León, Marta admitió que "cuando puede me acompaña, cuando tiene trabajo él, pues no. Si me acompaña mucho mejor, pero soy muy independiente". La cantante, que está viviendo un momento pletórico con su chico, matizó que por el momento "no necesito casarme con él" ya que "me siento casada, tengo mi anillo, que es protagonista en este vídeo". Puede que dentro de unos años cuando celebran un aniversario, puede que lo festejen de otra manera: "sería bonito pasados unos años que hiciéramos una fiesta con los amigos para celebrar nuestra relación".