Gaby Guillén. De amiga especial a madre del sexto hijo de Bertín Osborne

Es la noticia bomba de la semana que conseguido eclipsar incluso a la boda del siglo. La decisión de ella está tomada digan lo que digan el cantante y el brazo en el que se apoya.

Es la noticia del mes. El cantante de Amor Mediterráneo está “embarazado”. La noticia la ofrece en exclusiva la revista Lecturas. Gaby y Bertín serán padres en primavera. Para ella es su primer descendiente y para el sevillano es el sexto. Osborne ha asegurado que ha sido un accidente pero que actuará y se comportará como un padre.

Bertín y Gaby nunca confirmaron la relación. Eran amigos especiales. Así lo ha asegurado el cantante siempre que se le ha preguntado por su relación con Gabriela Guillén. Ahora bien, de amigos especiales han surgido planes comunes para siempre. Un hijo es innamovible. No hay culpables. Hay responsables por las dos partes. Y en estos temas quien tiene la última palabra es la mujer.

Gaby Guillén lo ha asegurado este mismo miércoles en la puerta de su casa al regresar del trabajo. Sus palabras denotan que la decisión es suya. Quiere ser madre y hacia adelante. No hay nada más que decir. Ni departir. Independientemente de en lo que se transforme la relación con el padre de su hijo. Ya está transformada. De hace un tiempo. De amiga especial no se llegó al amor ni al proyecto en común. La decisión está tomada. Gaby será madre del sexto hijo de Bertín Osborne.

El artista tiene 3 hijas de su primer matrimonio con Sandra Domecq. Sus dos hijos varones son fruto del amor con la modelo Fabiola Martínez. Ahora llega el sexto hijo para Bertín. No es un niño esperado.

De amiga especial a madre. Fabiola Martínez ha confesado en el programa Y Ahora Sonsoles que la noticia la recibe del propio padre de sus hijos. Fue Osborne quien le confesó la verdad de esta exclusiva. Iba a ser padre.

La relación entre Bertín y Fabiola va más a allá de ser padres de sus dos hijos. El cantante siempre encuentra un brazo donde apoyarse cuando lo necesita.

Este miércoles entró en directo en el plató de Antena 3 donde se encontraba su exmujer: “Cumpliré con mis obligaciones como padre”, aseguró. Ha sido claro, conciso y directo. No es buscado. No es deseado. No es planificado. Es fruto de una relación. No hay nada más que decir. Hombría y verdad ante los juicios mediáticos de los nuevos jueces periodísticos.