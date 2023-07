Mercedes Milá y Cifuentes, implacables con Bertín Osborne tras su paternidad

La noticia del bebé que espera el cantante con Gabriela Guillén ha eclipsado incluso la boda de Tamara Falcó y Onieva pero para muchos lo peor ha sido su reacción al próximo nacimiento.

Apenas unas horas después de que Lecturas soltara la bomba de la próxima paternidad de Bertín Osborne a los 69 años con Gabriela Gillén, de 32, el propio cantante y presentador, que siempre negó una relación oficial o estable con la joven, salió a la palestra para confirmar la noticia.

Lo hizo respondiendo a la llamada de la periodista Beatriz Cortázar y, disculpándose por no atender al resto de medios de comunicación que se han puesto en contacto con él en las últimas horas porque no quiere hablar de este tema, certificó el embarazo de la joven fisioterapeuta a la que conoció en abril de 2022.

Entre otras cosas Bertín Osborne aclaró que "no ha sido un embarazo deseado" sino un "accidente", aunque aseguró que por supuesto que "se hará cargo" del niño cuando nazca. Un nacimiento previsto para principios de 2024.

Reconociendo que "no está enamorado" de Gabriela, explicó que llevan "un tiempo distanciados" y, aunque acudieron juntos al 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' el pasado 2 de julio, "ya estaban mal", sus "caras eran un poema" durante la fiesta y se fueron por separado del lugar, aseguró Cortázar, que entró por teléfono en el programa de Federico Jiménez Losantos para dar todos los detalles de su conversación con el artista.

Declaraciones las del artista que han levantado ampollas en algunos sectores que se han mostrado indignados con que Osborne haya reconocido que no espera un bebé deseado. Entre otras celebritys tanto Mercedes Milá como Alexia Rivas se han mostrado especialmente indignadas este miércoles con las palabras de Bertín.

Mercedes Milá a Bertín Osborne: "Repugnante, triste, antiguo..."

En una grabación directamente dirigida a Osborne la presentadora ha confesado que "le sale del alma": "Bertín, hijo, nos conocemos de hace muchos años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea, el caso es que has tenido relaciones con ella, te has acostado con ella, se la has metido en caliente, digamos así, es tan repugnante, es tan triste, es tan antigua...".

Para Milá decir que ese bebé no es deseado es "como lo que ocurría antes cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que tenían relación se desentendía de las consecuencias". Una desagradable situación que ha hecho que quiera mandar "un abrazo enorme" y le recuerde que "no está sola" a Gabriela Guillén.

Cristina Cifuentes y Alexia Rivas muy rotundas con Bertín Osborne: "Innecesario"

En la misma línea se manifestaron también este miércoles tanto Cristina Cifuentes como Alexia Rivas desde el plató de Ya es Mediodía al ver la reacción de Osborne a su futura paternidad.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se mostró contundente: "Sus palabras son innecesarias. Aunque no quieras a ese hijo, no es necesario que lo explicites de una manera tan gráfica, porque ese niño crecerá y no le hará gracia saber que su padre no le quería bajo ningún concepto".