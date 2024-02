El director de Sonsoles Ónega le dice una "guarrada" en directo y arde Antena 3

Dicen que la confianza da asco y si no que le pregunten a la presentadora de Atresmedia que no daba crédito a lo que estaba escuchando de boca de su superior y en rigurosa emisión.

Uno de los secretos del éxito de Sonsoles Ónega en la parrilla televisiva patria y que desde hace ya mucho tiempo impide a Telecinco recuperar el terreno perdido ni con el TardeAR de Ana Rosa Quintana es precisamente su naturalidad y espontaneidad.

Por no hablar que no tiene reparos a la hora de llevar la contraria a sus directores si lo considera necesario y lo hace. Este jueves volvió a demostrarlo protagonizando una divertida y escatológica anécdota en Y Ahora Sonsoles digna de los programas de zapping más exigentes.

Ya hace unas semanas la periodista se amotinó contra el nuevo director del magacín de tarde Antena 3, Javier Silvestre, al negarse a ponerse unas deportivas como le pedían para poder entrevistar a un invitado mientras se subía a una cinta de correr.

El último asalto lo protagonizó en riguroso directo al negarse a comentar lo que le decía por el pinganillo su director.

Sonsoles Ónega se niega a reproducir la "guarrada" de su director por el pinganillo

Todo surgió cuando la periodista hablaba de café con su colaborador Txabi Franquesa: "¿Oye cuántos cafés te tomas?, le preguntó, y el humorista no dudó en tirar de ironía: "Cuando llego aquí me tomo uno que no hace noche, tal como me lo tomo es que no respeta circuito. A mí es que depende del café me provoca irritación interna".

Ónega por su parte defendía que que "está buenísimo, yo me tomo cinco o seis antes de venir aquí y no pasa nada". Fue en ese justo momento cuando Sonsoles espetó un "no digas eso, qué guarro es el director". Todo ello negándose a repetir lo que le había dicho por el pinganillo su "jefe": "No voy a decir lo que me ha dicho porque es una guarrada por favor".

Ante la insistencia de Franquesa, ella recalcaba, "no, yo no puedo". Así que el cómico le pedía que se lo dijera a él para poder reproducirlo: "Pues eso café y cigarro, muñeco de barro".

Un episodio tan mundano como escatológico que volvió a demostrar que la naturalidad de Sonsoles Ónega es uno de los secretos de su éxito en Antena 3 y Ahora Sonsoles volvió a liderar su franja con un 11.9% de share y 1.042.000 espectadores, sus datos más altos de los últimos tres días y por encima de su rival directo, el TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco, que anotó un 11.4% y 984.000.