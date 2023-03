El rejonazo demoledor de Isabel Rábago a Ana Obregón se celebra en Telecinco

Este miércoles todos los programas abordaron por todas las vertientes posibles la nueva y flamante maternidad de Ana Obregón previo pago de vientre de alquiler.

En medio de un agrio debate por varios motivos, más allá de la gestación subrogada, muchos se planteaban si alguien ha pensado en el interés del menor por encima de los intereses de la actriz.

En este sentido, Isabel Rábago se mostró especialmente dura y crítica con Obregón y así lo manifestó en el Ya es Mediodía en el que colabora habitualmente: "No a la gestación subrogada a los 70 años. Yo me sigo preguntando: ¿Dónde quedan los derechos de esta menor? ¿Quién ha pensado en los derechos de esa menor?".

Ayer, 3ª mejor cuota de marzo para #YaEsMediodía29M 14.6% GRACIAS Equipazo!!



Esto no va de ideologías.

"No a la gestación subrogada a los 70 años. Yo me sigo preguntando: ¿dónde quedan los derechos de esta menor? ¿Quién ha pensado en los derechos de esa menor?". #AnaObregón pic.twitter.com/k2Wv5TUnPb