Carmen Lomana desvela una de sus habilidades para que su casa luzca bonita

La socialité mas sofisticada del panorama nacional ha confesado a sus seguidores de Instagram otro de sus secretos que dan la medida de lo polifacética que es en casa y fuera de ella.

No hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda desvelando una de sus habilidades y tiene muchas y, además, las revela cuando tiene ocasión. Es el caso de hace unos días, cuando la veíamos demostrando sus dotes de estilo junto a Rocío Osorno en la Feria de Sevilla. También hemos podido verla uniéndose a la tendencia de famosos de ejercer de DJ en una fiesta de Valencia hace unas semanas y mostrando su lado más solidario vendiendo parte de su armario para ayudar a una organización. Ahora, la colaboradora de televisión nos muestra su faceta de jardinera.

La socialité, que parece haber aparcado la guerra contra Ágatha Ruiz de la Prada, ha publicado un vídeo en Instagram en la que se enorgullece de cómo están las orquídeas de su casa, que ella misma cuida, aunque el mimo justo y necesario, porque el exceso nos puede pasar factura.

Carmen se muestra muy orgullosa de su maceta de orquídeas rosas y aprovecha para dar a sus seguidores unos consejos sobre cómo conseguir tener estas flores tan bonitas.

“Aquí estoy con mis orquídeas, mirad qué bonitas. Siempre me estáis preguntando, ¿qué haces cuando se caen las hojas? A mí también se me caen. Primero, no las tenéis que regar mucho, regarlas unas tres veces a la semana un poquito que estén las raíces siempre en una maceta de cristal (para que reciban luz) si puede ser”, explica Lomana.

Asimismo, continúa, “cuando ya se caen todas las flores, se cortan los tallos… Nosotros las metemos en lo que yo llamo el hospital. Y ahí están tranquilitas, las vas regando un poquito. Y empiezan a brotar antes de primavera. Y eso es lo que tenéis que hacer”.

En los comentarios de su publicación, la influencer ha seguido respondiendo a dudas al respecto. La presentadora ha aclarado lo que es este 'hospital' para sus flores y ha dicho que se refiere a dejar las macetas con las plantas, una vez se les han caído las hojas, en un lugar en el que no tengan luz directa del sol, pero no en penumbra.