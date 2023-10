El rumor que salpica a Rocío Carrasco para conseguir liquidez sin trabajar

Desde que se emitieron sus dos docuseries en Mediaset la hija de Rocío Jurado está algo más alejada de la primera línea mediática pero es inevitable que surjan algunas especulaciones.

Rocío Carrasco vuelve a estar en el punto de mira después de que Informalia se hiciera eco del último rumor que circula por Chipiona sobre la hija de Rocío Jurado. Y es que estos días se ha especulado con que la empresaria y Fidel Albiac habrían encargado la venta de algunas de las joyas de La más grande a una "conocida influencer relacionada con la alta sociedad" y con una "importante agenda de posibles compradores". Una decisión que la ex de Antonio David Flores habría tomado para conseguir liquidez y solucionar sus supuestos problemas económicos.

Algo que la propia Carrasco ha negado, dejando claro que es un bulo que vaya a deshacerse de las valiosas piezas que le dejó en herencia su madre: "Es mentira. Me está llamando todo el mundo, no paran de sonar los teléfonos pero no es verdad que venda las joyas".

Rocío Carrasco y la liquidez necesaria

Lo que sí es cierto es que en los últimos años la madre de Rocío Flores ha vendido algunas propiedades que le dejó la icónica artista para conseguir 'cash' y sanear sus cuentas, como la finca El administrador (situada entre Chipiona y Rota) que vendió en 2022 por 800.000 euros a pesar de que en un principio pidió por ella 5 millones de euros.

Una liquidez que Rocío Carrasco necesitaría para solventar sus deudas pero que, según aclaró, no va a obtener vendiendo las joyas de su madre. Alejada de la televisión desde que protagonizó sus dos docuseries en Mediaset (Rocío: contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío) la empresaria continúa llevando por los teatros de toda España el musical sobre la chipionera y, además, está inmersa en la ficción en la que contará la vida de sus padres desde que Rocío Jurado y Pedro Carrasco eran unos niños hasta que se enamoraron, se casaron y la tuvieron a ella.