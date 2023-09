La identidad de las polémicas amigas de Leonor: nada que ver con princesas

La heredera de la Corona cumple un mes en la Academia Militar de Zaragoza y ya ha hecho un grupo de amistades. Atención porque puede estar tranquila y muy segura en su círculo de confianza.

Poco conocemos de la vida castrense de la Princesa Leonor, ahora ya Dama Cadete con todas las de la ley. La hija de los Reyes Felipe y Letizia goza de total intimidad porque los muros del cuartel son casi infranqueables para las filtraciones periodísticas y decimos casi porque algo sí hemos podido averiguar…

ESdiario ha tenido acceso a una información que apunta a que la heredera de la Corona ya ha elegido a un grupo de amigas con las que se compenetra a la perfección. Se trata de unas cinco compañeras que ya forman parte del círculo íntimo de la Princesa. Hay más, pero esa media decena de damas cadetes son las imprescindibles, las incondicionales de la dama cadete Borbón Ortiz.

Con ellas Leonor sale todos los fines de semana que han tenido libre hasta ahora y ellas protegen a la hija de los Reyes ofreciéndole algo que es lo que no sólo reclama ella, también la Casa Real: total intimidad y confidencialidad.

Tal y como confirman a ESdiario fuentes solventes próximas a los cadetes, el perfil de las amigas es variado. La mayoría son de nacionalidad española pero hay también (al menos una) procedente de otro país. “Son chicas normales pero nada que ver con las princesas”, explican las mismas fuentes.

Cuando las maniobras y obligaciones militares se lo permiten, este grupo de amigas tienen un hobby en común: salir de bares. Y sí alternar por distintos locales de restauración y ocio lo han hecho con frecuencia y, salvo en una ocasión que fue reconocida, ha pasado totalmente desapercibida su presencia gracias a estar arropada por los amigos, una gorra y en muchas ocasiones unas gafas.

Las amigas ya muy especiales de Leonor la cuidan especialmente y no hablan con el resto de compañeros de promoción sobre las conversaciones que mantienen con la Princesa de Asturias. Además, tal y como han confirmado a ESdiario las mismas fuentes, ejercen de voluntarias ‘guardianas’ y controlan que cerca de Leonor no se haga un (mal) uso de la cámara del teléfono móvil. Y esto ha generado cierta polémica entre las otras damas cadetes que se sienten excesivamente vigiladas, algo que ya provoca recelos aunque no enfrentamientos.

“La Princesa está feliz y así se lo ha hecho saber tanto a sus padres como a su hermana la Infanta Sofía”, mantienen las mismas fuentes que destacan que uno de los momentos más alegres que hasta ahora ha vivido en la Academia General Militar de Zaragoza se produjo precisamente este martes 19 de septiembre.

La dama cadete Leonor arranca el curso

La Princesa recibía el sable que la acredita de forma simbólica como dama cadete en el marco de la formación castrense que inició hace ahora un mes.

La heredera del trono recibía de un cadete de segundo curso el sable que viene a simbolizar el título de dama cadete que ya le confirió de forma oficial el Consejo de Ministros el pasado 5 de septiembre.

Con la obtención de este título, según explica la Academia Militar de Zaragoza en su web, "se adquiere la obligación de abrazar los ideales de honor, valor y lealtad recogidos en el 'Decálogo del Cadete'", por el que se rige la vida en el centro.

El compañerismo, el sacrificio y la fidelidad al Rey constituyen piedras angulares de un decálogo que a estas alturas la Princesa Leonor ya ha memorizado puesto que se recita en el acto diario de control nocturno.

Tras el acto, este miércoles 20 arrancaba oficialmente el curso.